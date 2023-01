La sua adorabile compagna è sorda e cieca dalla nascita ma lui è l’unico a trovare un modo efficace per farle sentire la sua presenza.

La vita della cagnolina sorda e cieca, Tamale, è cambiata in maniera importante dal suo folgorante incontro con Jimmy. I due quattro zampe si sono conosciuti un anno fa in un parco vicino casa, dove entrambi hanno l’abitudine di trascorrere le loro giornate all’aria aperta assieme ai loro padroncini. Sin dalla loro prima interazione pare che Jimmy sia riuscito a comprendere le necessità di Tamale diventato il suo migliore amico ed escogitando un modo per farla sentire al sicuro.

La sua compagna è sorda e cieca: ha trovato un modo unico per farle sentire la sua presenza

Jimmy avrebbe adottato un metodo dolcissimo e originale per segnalare a Tamale la sua presenza, riuscendo guidarla e a farla sentire meno spaesata, quando si trovano a passeggio fuori dalle loro rispettive abitazioni. A testimoniare da vicino l’unicità della loro amicizia l’affezionata penna di “The Dodo” quanto i video postati dal profilo ufficiale di Tamale @tamalethedm.

Potrebbe interessarti anche >>> Esilarante reazione della cagnolina Cherry di fronte al suo regalo – VIDEO

Il cucciolo di Goldern Retriever si dimostra molto apprensivo nei confronti della sua amica e si assicura che lei sappia dove si trova esattamente toccandole il naso ad ogni passo. Ad esempio, quando Tamale e Jimmy arrivano al parco per giocare insieme, Jimmy non la lascerebbe mai da sola.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

L’interazione tra i due pelosetti, che ad alcuni utenti in rete sembra ricordare il romantico bacio eschimese, sarebbe inoltre riuscita a consolidare il loro affiatamento. Adesso Tamale e Jimmy si ritrovano al parco – con cadenza settimanale – per giocare insieme e trascorrere delle ore di spensieratezza una al fianco dell’altro.

@tamalethedm i love these two 🥺 #bestfriend #bestfriends #deaf #blind #doublemerle #aussie #goldenretriever #fyp ♬ hell never love you like i can – Evie 😉

I “boops” del perspicace Jimmy nei confronti di Tamale avrebbero commosso il pubblico di TikTok. “Sto per piangere“, scrive infatti un’utente mostrandosi emozionata nel vedere i due cagnolini interagire e Jimmy trasformarsi in fidata guida della mansueta Australian Shepherd dal pelo bianco.

Potrebbe interessarti anche >>> Cane abbandonato per alzare la testa dal cuscino: resta fermo nel letto – VIDEO

Tamale vive con i suoi padroncini da quando aveva quattro mesi. La cagnolina è stata adottata grazie alla collaborazione con il rifugio di “Speak for the Unspoken“. Ora i filmati dei due, condivisi su TikTok, superano i 500mila apprezzamenti.