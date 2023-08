Un modo geniale per proteggere le zampe dei suoi cani dall’asfalto rovente

Un premuroso netturbino trova un modo geniale per proteggere le zampe dei suoi cani in estate dall’asfalto rovente.

Un’ultima clip condivisa su TikTok da @aptips ha mostrato l’ingegno di un netturbino nelle ore diurne mentre si adoperava per proteggere – in un modo rivelatosi assai curioso – le zampe dei suoi due amici a quattro zampe. I due cani lo avrebbero accompagnato durante le sue ore di lavoro e lui, comprendendo che il caldo sarebbero potuto essere insostenibile per entrambi, ha ideato alcuni eccentrici ma efficaci escamotage per tenere a sicuro le loro zampette dall’asfalto rovente.

Asfalto rovente: trova un modo geniale per proteggere le zampe dei suoi cani

Munendosi inizialmente dei più comuni sacchetti per raccogliere i rifiuti in strada, di alcuni elastici, e di quattro cuscinetti per fido, l’uomo ha ideato una modalità “fai da te” per proteggere i cuscinetti di entrambi i suoi compagni di viaggio dalle elevate temperature dell’asfalto. A documentare l’ingegno del netturbino l’utente precedentemente citata, la quale ha desiderato condividere anche il suo pensiero a tal proposito.

“È la cosa più adorabile che vedrai oggi“, scrive l’utente nell’accompagnare la clip che diventerà virale in poche ore. Il video che mostra come “prendersi cura delle zampe del suo cagnolino” ha finora superato gli oltre 400mila apprezzamenti su TikTok e i 4mila commenti. “Conoscendo bene la sua routine“, continua infine in didascalia l’utente, l’uomo non ha potuto fare a meno di attrezzarsi, con quanto aveva a disposizione, per il bene dei suoi cagnolini.

Oltre alla infallibili ricette proposte dagli esperti di animali per idratare il proprio fido in l’estate, vi sono ulteriori accorgimenti da non sottovalutare se si tiene alla salute a tutto tondo del nostro migliore amico a quattro zampe. Fra questi vi è quello che riguarda la protezione dei cuscinetti del cane sull’asfalto bollente.

Secondo il parere degli spettatori che hanno assistito – come la realizzatrice della clip – a tale aneddoto il gesto dell’uomo corrisponderebbe all’”amore vero“. Un altro utente ha inoltre sottolineato come talvolta siano sufficienti piccole accortezze per fare la differenza, anche nelle condizioni più umili della nostra esistenza. “Non importa da dove veniamo“, spiega l’utente tra i commenti, “o in che condizioni veniamo“, ma se siamo buoni con gli animali “valiamo oro“.

@aptips Es lo más adorable que vas a ver hoy. Cuidando las patitas de su perrijo. #viral #perritos #perrijo #adorable ♬ Married Life (From “Up”) – Gina Luciani

Il restante degli spettatori sembra trovarsi piuttosto d’accordo con quest’ultima affermazioni, riempendo il seguito della clip – dalla durata di 59 secondi – di cuori ed espressioni di gioia nel vedere il duo di cani al sicuro data la lunga giornata di lavoro che aspetta al loro fidato papà umano. Il breve filmato è inoltre accompagnato da un gettonato sottofondo musicale che sembra riuscire a donare il giusto rilievo alle emozioni che la clip ha saputo farci provare. Si tratta di “Married for Life” (From “Up”) realizzata dall’artista canora Gina Luciani.