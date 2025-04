Un misterioso territorio in cui nessun uomo può accedere

Esiste un’isola unica nel mondo, chiamata Queimada Grande, situata nell’Atlantico a circa 40 chilometri dalle coste del Brasile, famosa per la sua alta concentrazione di serpenti velenosi. Non è una meta turistica, in quanto l’accesso è vietato per proteggere la fauna e la flora locali. Con una superficie di soli 43.000 metri quadrati, ospita tra i 2.000 e i 4.000 serpenti, ovvero un serpente ogni dieci metri. Il serpente più noto è il Bothrops insularis, o ferro di lancia dorato, il cui morso è altamente letale, potendo uccidere in meno di un’ora senza cure.

Le origini di questi serpenti sono avvolte in leggende, tra cui quella che i pirati abbiano introdotto i serpenti per proteggere i loro tesori. Tuttavia, gli scienziati sostengono che l’isolamento dell’isola, avvenuto circa 11.000 anni fa, ha permesso la proliferazione di questi animali privi di predatori. Il governo brasiliano ha bandito l’accesso a Queimada Grande, consentendo solo alla marina militare di visitarla una volta all’anno per il mantenimento del faro; le autorizzazioni speciali sono riservate ai ricercatori.

Nonostante il divieto, l’isola è sotto attacco da parte di bracconieri che commerciano il veleno dei serpenti nel mercato nero, mettendo a rischio un ecosistema fragile. Interessantemente, gli scienziati stanno studiando il veleno del Bothrops insularis per sviluppare potenziali farmaci per malattie cardiache e circolatorie. Pertanto, Queimada Grande non è solo un luogo pericoloso, ma anche un laboratorio vivo per ricerche mediche future.