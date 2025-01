Un missile può raggiungere Roma in pochi minuti

Il Senato ha approvato la proroga dell’autorizzazione per fornire mezzi e materiali militari all’Ucraina fino al 31 dicembre 2025. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato che la questione riguarda la difesa di principi universali e confini, dato che la distanza da Roma a Kiev è di 1.600 km e a Mosca di 2.000 km. Ha segnalato che il contesto di sicurezza globale è significativamente cambiato, citando la presenza di 10.000 soldati coreani in Russia e il supporto militare massiccio da Cina e Iran.

Crosetto ha evidenziato come la produzione bellica russa stia crescendo, mentre la Corea ha un esercito maggiore della somma di quelli occidentali, dimostrando un uso della forza come strategia di competizione internazionale. Ha espresso il desiderio che il decreto sia inutile e che non sia necessario un ulteriore pacchetto di armi, sperando in una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina attraverso il dialogo.

Il Ministro ha anche paragonato la situazione ucraina a quella del Medio Oriente, auspicando la fine della guerra e la pace, sottolineando che creare condizioni di tregua è essenziale. Ha riconosciuto le difficoltà e le mancanze dell’Europa nel risolvere la crisi, accennando a errori nelle trattative di pace. Crosetto ha concluso dichiarando che l’atto di proroga non è solo un sostegno militare, ma una constatazione delle sfide attuali per raggiungere la pace, affermando che non si può ignorare la necessità di aiutare un popolo in difficoltà, poiché farlo significherebbe condannarlo alla distruzione.