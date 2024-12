Un Milione all’Anno in Rai: Le Critiche a Fazio e Gruber

Bruno Vespa, noto conduttore di Cinque Minuti e Porta a Porta, ha condiviso rivelazioni inedite sulla sua carriera e sul suo futuro televisivo durante un’intervista con il settimanale Gente. In occasione della presentazione del suo libro su Hitler e Mussolini, Vespa ha parlato delle proposte ricevute da Silvio Berlusconi per un possibile trasferimento a Mediaset. Queste offerte, risalenti all’ottobre 2021 e 2022, avrebbe comportato un raddoppio del suo stipendio, passando da un milione a due milioni di euro all’anno. Nonostante l’allettante proposta, Vespa ha deciso di rimanere in Rai finché potrà lavorare in quella rete.

Successivamente, Pier Silvio Berlusconi ha riproposto un’offerta, ma Vespa, già vincolato da un contratto con Rai per la conduzione del programma Cinque Minuti, non ha potuto accettare. Riguardo a un eventuale futuro a Mediaset, Vespa si è mostrato cauto, dichiarando: “Vedremo”.

Nel corso dell’intervista, il conduttore ha lanciato alcune frecciate a colleghi del settore. In particolare, ha commentato il passaggio di Fabio Fazio da Rai al canale Nove, affermando che Fazio “è andato via dalla Rai per guadagnare di più” e che lo invidia per la sua bravura nel portare il pubblico con sé. Inoltre, Vespa ha espresso opinioni critiche su Lilli Gruber, definendola “unidirezionale” e “schierata a sinistra”, facendo riferimento alla sua posizione e a quella della rete La7. Ha anche elogiato Urbano Cairo, definendolo un genio per la sua capacità di gestire un giornale istituzionale come il Corriere della Sera e per il suo approccio con La7.

Bruno Vespa, con una carriera lunga 62 anni in Rai, continua a catturare l’attenzione del pubblico e dei media. Le sue parole rispecchiano un’evoluzione nel panorama televisivo italiano, segnato da contrasti e confronti tra colleghi, oltre alle tensioni tra reti e offerte economiche. La sua decisione di rimanere in Rai per ora sembra fermata, ma il futuro potrebbe riservare sorprese.