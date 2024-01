Un mese fa la morte di Paolo Graldi, Caltagirone: "Uomo libero con il coraggio di essere libero"

A un mese dalla morte di Paolo Graldi, giornalista ed ex direttore de Il Messaggero e de Il Mattino, sulle pagine del Messaggero arriva il ricordo di Franco Caltagirone. 81 anni, Graldi è scomparso dopo una lunga malattia il 30 dicembre 2023.

“Oggi – scrive l’editore del gruppo Caltagirone – è il trigesimo della scomparsa di Paolo Graldi. In queste settimane ho ripensato al Paolo che ho conosciuto quarant’anni fa e alle qualità che lo hanno distinto. È stato un uomo indipendente, coraggioso, riservato e limpido. Molte volte, parlando con le persone, si ha la sensazione di reticenza, quasi a coprire macchinazioni, lui no: era trasparente, sia nei rapporti personali che nella sua funzione pubblica”.

Graldi, scrive ancora, “era leale, anche quando doveva pagare un prezzo per essere leale. Ripeteva sempre questa massima: ‘La gratitudine è il sentimento del giorno prima’. Invece, lui era capace di gratitudine. E mai venale. Una sua particolare qualità, veramente poco frequente, è stata quella di non lasciarsi contaminare dagli ambienti che attraversava. Mantenendo autonomia di giudizio, mai cercando un comodo conformismo. È stato un uomo libero con il coraggio di essere libero. L’Italia ha bisogno di uomini come lui, che sanno fare il proprio dovere con professionalità, moderazione e forza”.