un lutto devastante dopo “una vita insieme”

Abbiamo visto una Federica Pellegrini disperata per un lutto devastante che ha colpito lei e la sua famiglia, ecco i dettagli.

Solo chi vive con un animale domestico può capire quanto dolore si prova quando questo se ne va per sempre. Purtroppo, di recente è successo anche a Federica Pellegrini, la campionessa italiana di nuoto che è appena diventata mamma e che condivide un po’ della sua vita sui social con tutti i suoi fan. Federica ha perso il suo gatto, quello della sua famiglia, che viveva con i suoi genitori. Gli ha dedicato un post su Instagram con delle foto per ricordarlo e celebrarlo. La famiglia è in lutto, proprio come accadrebbe con una persona, perché il loro legame era molto solido e stretto.

Federica Pellegrini disperata: è morto il gatto della sua famiglia

Cinzia e Roberto, i genitori di Federica Pellegrini, avevano adottato un gatto bianco che avevano chiamato Neve. La nuotatrice è da sempre molto vicina agli animali. Ha avuto animali quando era ancora in famiglia, quando è andata a vivere da sola, tuttora condivide momenti con i suoi cani. Neve ha vissuto con loro tanti anni e adesso se ne è andato per sempre.

Neve era il gatto di casa, insieme ad un altro, buono e affettuoso. Aveva ben 17 anni ed è arrivato, purtroppo, alla fine della sua vita. La famiglia ha dovuto affrontare questo lutto che, anche secondo la scienza, è esattamente paragonabile a quello per una persona.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Aiutare qualcuno che ha perso un gatto: come fare elaborare il lutto

La famosissima nuotatrice ha dedicato un post con le foto più significative. Prima ha messo un primo piano del pelosetto vicino a dei fiori, una vicino all’altro gatto di casa, un paio con lei che lo tiene in braccio. In due o tre foto Neve è in compagnia dei genitori di Federica, mentre in una in particolare si vede il gatto mentre conosce la bambina.

A gennaio è, infatti, nata la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la piccola Matilde. Ha appena fatto in tempo a conoscerla per poi andarsene. Federica, nelle poche righe che ha scritto nel post, ha fatto riferimento anche ad un altro animale che hanno perso tempo fa.

Adesso, come tutti gli animali, anche Neve attraverserà il ponte dell’arcobaleno per andare in quello spicchio di paradiso riservato ai nostri amici a quattro zampe. Tantissimi i commenti di vicinanza e di affetto per questo adorabile gattone bianco.