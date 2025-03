Un lunedì difficile per Musk: crollo in borsa e attacchi informatici

Il lunedì nero della galassia di Elon Musk inizia con un grave cyberattacco che provoca il malfunzionamento del social network X. Musk stesso annuncia l’incidente, evidenziando che sono sotto attacco quotidianamente, ma questo è particolarmente significativo e potrebbe essere attribuito a un gruppo organizzato o a uno stato. Gli utenti segnalano difficoltà di accesso per diverse ore, e su Telegram un gruppo di hacker chiamato “dark storm team” rivendica la responsabilità dell’attacco. Questo gruppo, attivo dal 2023 e con simpatie filo palestinesi, ha anche legami con filorussi. Tuttavia, Musk, in un’intervista a Fox, indirizza i sospetti verso l’Ucraina, affermando che gli indirizzi IP coinvolti sembrerebbero provenire da lì, ma non ha chiarezza su cosa sia effettivamente successo.

Oltre al problema di X, Musk affronta altre sfide. Nello stesso giorno, il valore delle azioni di Tesla subisce un crollo significativo, perdendo oltre il 14%, mentre il Nasdaq scende del 4%. Negli Stati Uniti, le manifestazioni contro i licenziamenti promossi da Musk si intensificano, mettendo Tesla nel mirino di proteste e sabotaggi. Gli analisti esprimono preoccupazione per il calo delle vendite in Europa e in Cina e per le conseguenze negative della sua attivismo politico sulla sua azienda. Questi fattori rischiano di danneggiare seriamente il cuore del suo impero economico, mettendo a rischio la sua posizione di uomo più ricco del mondo.