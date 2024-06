Un libro pieno di consigli e spunti per vivere al meglio la propria vita, ma anc…

Un libro pieno di consigli e spunti per vivere al meglio la propria vita, ma anche un libro🫖🌧️rassicurante come una tazza di tè in un freddo pomeriggio di pioggia🫂il primo abbraccio dopo molto tempo👫🏻 una chiacchierata con quell’amico che ti ascolta senza giudicare.

“Quando inizia la felicità” è un diario di viaggio scandito da domande su cui tornare più e più volte, per trovare un segnale, un’ispirazione, una motivazione a smettere di aspettare o inseguire la felicità, ma cercarla dove già siamo:

QUI e ORA.

📚 “Quando inizia la felicità”, Gianluca Gotto