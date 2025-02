Un legame invisibile ma potente

Uno studio pubblicato su JAMA Network Open ha esaminato l’impatto dei social media sulla salute mentale degli adulti negli Stati Uniti, rivelando un significativo legame tra un uso attivo e frequente delle piattaforme e livelli superiori di irritabilità. Condotto dai ricercatori del Center for Quantitative Health e della Harvard Medical School, lo studio ha analizzato i dati di 42.597 partecipanti, confrontando i loro risultati sul Brief Irritability Test (BITe), che misura l’irritabilità su una scala da 5 a 30.

I risultati hanno mostrato che gli utenti di social media che passano la maggior parte della giornata su queste piattaforme mostrano punteggi più alti di irritabilità. In particolare, gli utenti di TikTok che pubblicano frequentemente hanno registrato un aumento medio di 1,94 punti rispetto a chi non pubblica. Anche Facebook e Instagram hanno mostrato un effetto simile, confermando una relazione dose-risposta tra l’uso e l’irritabilità.

Lo studio ha considerato variabili come depressione e ansia, isolando il ruolo specifico dei social media e mantenendo una correlazione significativa. Inoltre, l’interazione con contenuti politici è stata identificata come un fattore aggravante. I ricercatori ipotizzano un ciclo di feedback negativo, in cui l’irritabilità spinge a un uso maggiore dei social, intensificando le emozioni negative.

Le implicazioni per la salute pubblica sono notevoli, poiché l’irritabilità può influenzare relazioni e rendimento lavorativo. Pertanto, è fondamentale sviluppare strategie per un uso più sano delle piattaforme social. Future ricerche potrebbero approfondire il ruolo dei contenuti specifici e l’autoregolazione nell’uso dei social media.