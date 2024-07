un leak svela tutto, importanti novità sul SoC

Nothing si prepara a lanciare sul mercato un nuovo smartphone, il Phone (2a) Plus, con la presentazione ufficiale prevista per il prossimo 31 luglio. Nell’attesa, sono emersi alcuni dettagli importanti a riguardo, in particolare su processore, batteria e fotocamere.

Attraverso quanto emerso dal leaker Smartprix, siamo riusciti a sapere che il prossimo Device della casa londinese potrà fare affidamento su un processore MediaTek Dimensity 7350 Pro, il primo nel panorama degli smartphone a montarlo, supportato da 12 GB di RAM, più 8 virtuali e 256 GB di memoria interna.

Questa scelta è stata ufficializzata attraverso il social “X” da Carl Pei, co-fondatore dell’azienda, sviscerando quelli che saranno i vantaggi dettati dall’implementazione di questo Soc. Le prestazioni grafiche aumenteranno del 30%, per un’esperienza gaming di assoluto livello, grazie anche alla GPU ARM Mali-G610 MC4 con frequenze operative di 1,3 GHz. Lato connettività troveremo, con molta probabilità, la presenza del Wi-Fi 6E, del Bluetooth 5.3, del 5G sino a 4,7 Gbps downlink. La NPU sarà affidata al MediaTek 657 al fine di gestire i processi legati all’utilizzo dell’IA.

Il display, di tipo OLED, raggiungerebbe una diagonale da 6,7 pollici, in linea con i modelli già commercializzati, con risoluzione 1080p ed una luminosità massima di picco in grado di sfiorare i 1300 nit. Non mancano neanche i 120 Hz così come una protezione Gorilla Glass 5 per lo schermo. Anche il comparto legato alle fotocamere è stato ampiamente spoilerato, con una configurazione che prevede la presenza di un sensore frontale da 50MP, con un miglioramento notevole rispetto ai 32MP montati sul 2a, con supporto alle registrazioni video in 4k tramite l’obiettivo posteriore.

L’autonomia difficilmente rappresenterà un problema, considerata la presenza di un’unità da 5.000 mAh, chiamata a supportare quella che è l’esperienza utente offerta dall’ultima versione della Nothing OS, con aggiornamenti garantiti per tre anni e quattro per quelli relativi alle patch di sicurezza. Peccato non siano emersi dettagli a riguardo del prezzo, ma quel che è sicuramente certo è che lo smartphone si collocherà in una fascia di mercato più alta rispetto all’ultimo modello annunciato, il Nothing 2a.