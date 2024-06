un leak conferma la data

Il prossimo Samsung Galaxy Unpacked sarà un evento importantissimo per il produttore coreano: nel corso della conferenza, infatti, Samsung presenterà i Galaxy Z Fold e Z Flip 6, insieme ai nuovi Galaxy Watch e, soprattutto, al Galaxy Ring. Ma quando si terrà il prossimo keynote del colosso di Suwon? Ora forse abbiamo una data!

Il noto leaker Evan Blass ha infatti riportato su X una GIF che mostra il conto alla rovescia per il prossimo evento Galaxy Unpacked. Potete dare un’occhiata alla GIF in calce a questa notizia: dal file emerge chiaramente che il Galaxy Unpacked si terrà il 10 luglio alle 22:00 coreane, ovvero alle 15:00 italiane. In aggiunta, l’animazione presente a lato del conto alla rovescia mostra la silhouette della Torre Eiffel, confermando così che l’evento sarà trasmesso in diretta da Parigi.

Parimenti, l’animazione mostra anche il logo di Galaxy AI, confermando che l’Intelligenza Artificiale di Samsung sarà protagonista dell’evento: non a caso, diversi leaker hanno già stabilito che le novità hardware in arrivo sui nuovi Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 saranno ben poche, mentre il colosso coreano si concentrerà perlopiù sul software, e in particolare sull’IA, come selling point per i propri pieghevoli next-gen.

Insieme ai due foldable, l’evento di luglio sarà anche la cornice del lancio di Samsung Galaxy Watch Ultra e dell’intera linea Galaxy Watch 7, nonché del primo anello smart di Samsung, il Galaxy Ring, che è già stato mostrato dalla compagnia nel corso del Mobile World Congress di febbraio. Con ogni probabilità, anche questi dispositivi indossabili riceveranno delle funzionalità software legate all’IA, di cui però non sappiamo nulla.

La scelta del 10 luglio e di Parigi, comunque, non è casuale: Samsung è sponsor delle Olimpiadi di Parigi 2024, che inizieranno il 26 luglio e si concluderanno l’11 agosto. L’azienda, dunque, potrebbe voler sfruttare l’evento sportivo per fare pubblicità alla sua nuova generazione di smartphone e di wearable, magari mostrandoli al polso dei principali atleti in gara.