Escludendo le celebrities, cioè quei personaggi pubblici la cui notorietà non è strettamente connessa ai social media, un italiano su tre segue un influencer, almeno uno. Più di uno su cinque segue un macro-influencer. E da questo cerca consigli per gli acquisti, si fa guidare come da un tutor nella spiegazione di un prodotto, lo “adotta” come un modello o s’ispira per scoprire le ultime novità. Più di una pubblicità. Perché se lo spot è generico, superficiale e impersonale, per quanto targettizzato, l’influencer diventa un amico, una guru, un esperto. Ci si fida, pure se non l’abbiamo mai visto di persona e l’unica cosa che conosciamo è l’immagine social.

Sono proprio i loro (i macro influencer) ad essere al centro della ricerca “Italiani & Influencer” realizzata da Buzzoole, InfoValue e Mondadori Media, con l’obiettivo di indagare a fondo le opinioni degli italiani nei confronti di una categoria sempre più importante nei consumi. Tra i 18 e i 54 anni ci sono quindi circa 20 milioni di che hanno scelto di seguire almeno un personaggio che fa tendenza e di questi il 48% segue un macro influencer. Una categoria che include non solo persone, ma anche brand editoriali con profili social di spicco nelle community di riferimento, riconosciuti come autorevoli in nove campi specifici: salute e benessere, famiglia e figli, intrattenimento, tecnologia e scienza, bellezza e personal care, fashion, food e beverage, viaggi e turismo, auto e moto.

L’indagine, su un campione di 1500 intervistati rappresentativi di 12 milioni di persone, il 37% dichiara di seguire gli influencer ogni giorno, mentre un altro 37% ogni 2 o 3 giorni. Più della metà (54%) lo fa per i consigli che possono dare, soprattutto sul food: ricette, diete, ingredienti. E infatti sul podio dei macro influencer, più o meno sponsorizzati, c’è, ad esempio, la rubrica Giallozafferano o la seguitissima foodblogger Benedetta Rossi. La metà degli italiani social (51%) li segue perché esperti di singoli argomenti – su tutti tecnologia e motori – come il divulgatore informatico Salvatore Aranzulla o l’imprenditore informatico Marco Montemagno. Oppure perché li prende come modello di riferimento con cui identificarsi (19%) soprattutto se si parla di famiglia (come per il blog Vitadamamma) o di moda. Su tutte (e tutti): Chiara Ferragni, citata dall’85% degli intervistati, che da fashion blogger è diventata una influencer a tutto tondo di arte, musica, politica.

Ma quale è il ruolo dei macro influencer nel processo d’acquisto? Agli occhi di chi mette cuori e like, soprattutto su Instagram, seguito da Facebook e Youtube, sono dei “consulenti” che in ogni situazione possono giocare un ruolo determinante: l’85% degli italiani ha dichiarato di tenere in considerazione la loro opinione sui social quando si tratta di acquistare un prodotto. Nell’ultimo anno circa la metà degli intervistati ha comprato una media di 2 prodotti o servizi consigliati da influencer o brand editoriali sui social: beauty, food, fashion e tecnologia sono le categorie in cui lo shopping viene condizionato maggiormente.

“Lo studio svolto in sinergia con Mondadori Media e InfoValue – spiega Gianluca Perrelli, CEO di Buzzoole – ha avuto il merito di far emergere la complessità di un fenomeno ormai consolidato che coinvolge le vite di milioni di persone. Inoltre ha messo in luce i molteplici ruoli che possono avere i Creator per gli italiani, non più semplici ripetitori di messaggi, ma punto di snodo fondamentale nel processo di acquisto.

“I brand sono da sempre fra i principali influenzatori delle scelte di consumo, centrali nella scoperta di nuovi trend e tendenze” dichiara Andrea Santagata, Direttore Generale di Mondadori Media. “La ricerca evidenzia, in maniera chiara, come alcuni di essi, quelli più verticali e con linguaggi e approcci più vicini alle persone, abbiano mantenuto o addirittura rafforzato questo ruolo, anche nel sempre più importante ambito dei social media”.