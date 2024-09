Un incontro speciale con Matteo Salvini alla festa della curva rossonera

Nella recente operazione delle forze dell’ordine a Milano, è emerso il nome di Luca Lucci, noto capo ultras del Milan, già conosciuto per la sua foto con l’ex vicepremier Matteo Salvini. Gli agenti del Servizio Centrale Operativo della Polizia hanno avviato una serie di arresti e perquisizioni, nell’ambito di un’indagine su associazioni a delinquere, estorsioni e violenze legate al mondo ultras. Lucci, 42 anni, è un personaggio controverso: è stato condannato in passato per aggressioni e traffico di droga, ricevendo pene significative, comprese condanne di 4 e 7 anni di reclusione.

Luca Lucci ha ripreso notorietà dopo la sua interazione con Salvini nel 2018, avvenuta durante le celebrazioni per il 50° anniversario della Curva Sud. Recentemente, Lucci è tornato al centro dell’attenzione a causa di nuove accuse, che lo vedono coinvolto in un’inchiesta con legami al rapper Fedez. Dalle intercettazioni emergerebbero conversazioni in cui Fedez discute di opportunità commerciali legate alla vendita di una bevanda all’interno dello stadio Meazza, mostrando una volontà di coinvolgere Lucci e il gruppo ultras.

In questo contesto, si fa riferimento anche a un episodio di violenza, l’aggressione di un personal trainer, Cristiano Iovino, che rientra nelle accuse mosse a Lucci e ad altri ultras per associazione a delinquere. Il giudice dell’inchiesta ha notato come una porzione degli ultras del Milan si sia trasformata in un gruppo violento, impegnato in atti di intimidazione su richiesta.

Matteo Salvini, interpellato sul coinvolgimento di Lucci nel recente scandalo, ha cercato di distanziarsi, affermando di avere foto con migliaia di tifosi e confidando nella correttezza delle forze dell’ordine. La situazione di Lucci, che continua a generare dibattito pubblico, solleva interrogativi sulla connessione tra il mondo del tifo organizzato e la criminalità, nonché sul ruolo dei personaggi pubblici in queste dinamiche.

In sintesi, la storia di Luca Lucci rappresenta la complessità del fenomeno ultras a Milano, intrecciando sport, violenza e rapporti con figure politiche, mentre le autorità continuano a indagare sulle attività criminose legate a questi gruppi.