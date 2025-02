Un Incontro Riservato: Scopri l’Altro Tronchetti Provera

Michelle Hunziker è stata recentemente “pizzicata” in compagnia di Nino Tronchetti Provera, zio del compagno di Chiara Ferragni, Giovanni. Il settimanale Oggi ha riportato che i due hanno trascorso oltre tre ore insieme in un noto ristorante di via Montenapoleone, ma non ci sono stati atteggiamenti sospetti, levando così il velo su possibili fraintendimenti riguardo alla loro relazione. Tuttavia, le speculazioni su un possibile flirt tra Michelle e il modello Alvise Rigo, avvenuto solo pochi giorni prima, aggiungono complessità alla situazione.

Dopo la fine della relazione con Tomaso Trussardi, la Hunziker ha avuto una serie di “storie brevi”, inclusi flirt con Giovanni Angiolini e Alessandro Carollo. Recentemente, è stata vista insieme a Alvise Rigo a un evento di Giorgio Armani a St. Moritz, dove i due sono stati descritti come inseparabili per tre giorni.

Nino Tronchetti Provera, il nuovo presunto interesse amoroso di Michelle, è un manager 55enne noto per i suoi impegni nella sostenibilità. Ha una carriera di rilievo, avendo fondato Cam Tecnologie nel 1997 e il fondo di private equity Ambienta nel 2007. È stato sposato con Francesca Malgara e ha tre figli, attualmente non risulta avere una nuova compagna. La natura della relazione tra Nino e Michelle resta incerta e, fino a quando non emergono ulteriori dettagli, potrebbe trattarsi semplicemente di amicizia.