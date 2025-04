Un Incontro con Gentilezza

Ornella Muti ha recentemente condiviso i dettagli di un incontro con Vladimir Putin durante un evento di beneficenza in Russia. Nell’intervista a Il Corriere, l’attrice ha descritto Putin come “molto gentile” e ha confermato il suo legame speciale con il popolo russo, dovuto anche alle sue origini. Infatti, Muti ha un rapporto consolidato con la Russia e continua a visitare il paese regolarmente. Quando le è stato chiesto se intendesse tornare in Russia, ha risposto affermativamente.

Durante l’incontro con Putin, Muti ha voluto chiarire di non averlo conosciuto a fondo, ma solo di averlo incontrato brevemente all’evento. “È stato gentile con me”, ha dichiarato. Tuttavia, la sua partecipazione a eventi in Russia, come il Festival Mondiale della Gioventù di Sochi nel marzo 2024, ha suscitato controversie in Italia, attirando critiche e dibattiti. Muti, accompagnata dalla figlia Naike Rivelli, ha preso parte a questo grande incontro internazionale con 20.000 delegati da tutto il mondo.

Le origini russe della Muti fanno sì che il suo rapporto con Putin non desti sorpresa, in quanto la madre dell’attrice, Ilse Renate Krause, è di origini russe. Nonostante il suo affetto per la Russia, Muti ha più volte espresso posizioni contrarie alla guerra in Ucraina, sottolineando una sensibilità rispetto agli eventi attuali. La sua presenza in Russia continua a generare discussioni e polemiche, ma lei si mantiene ferma nei suoi legami, tanto professionali quanto affettivi, con il paese.