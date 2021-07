Sangiovanni questa settimana ha realizzato un servizio fotografico per OutPump ed ovviamente, come da prassi, ha attirato a sé anche numerose critiche per il suo outfit rosa. Che palle, posso scriverlo?

Fra i tanti commenti ricevuti uno ha attirato l’attenzione del cantante, che l’ha così condiviso sulle sue stesse storie:

“Allora, da quello che ora dico potreste dire che sono all’antica, ma non lo sono, perché io ascolto tutti i generi di musicali di oggi e ho 23 anni. Innanzitutto non è un cantante, sembra più un pagliaccio da come si veste. A me dispiace per tutto quello che ha passato, tutti hanno passato delle cose, ma se ti mostri in TV e sui social la gente ha diritto di esprimere il proprio parere. Come cantante non è un cantante per me.

Ha vinto Amici perché? Perché per la maggior parte è seguito da bambini e ragazzine di 12-14 anni. Ed è stato anche perché si è fidanzato lì e, vedendo anche la bella coppia, sono piaciuti e sono andati avanti. Può fare milioni di visualizzazioni e dischi di platino, ma per me non è un cantante, sia come voce e sia come si veste. Io ho 23 anni, ascolto Gigi D’Alessio da 20 anni e Tiziano Ferro. E loro che sono veri artisti non hanno mai fatto queste cagate, mettere i vestiti rosa e pitturarsi le unghie. Un cantante serio e professionista non fa così, quindi non lo è. Purtroppo ci sono le ragazzine, i bambini che ascoltano questi generi e quindi vanno avanti, altrimenti no”.