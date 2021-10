Un’opportunità di formazione, un’occasione di cambiamento e di conoscenza di sé. Il cancro può esserlo, può diventarlo. A patto di far interagire la scienza, che è necessaria ad affrontare la malattia fisica, con l’umanesimo, necessario a sostenere il malato. Ma se tutto questo si può fare, in che modo farlo? È davvero possibile modificare pratiche terapeutiche consolidate e renderle più attente al benessere complessivo del paziente? E come possono i pazienti emanciparsi e trasformarsi in protagonisti dei loro stessi percorsi di cura? A queste, e a molte altre domande, risponde il libro di Teresa Iavarone, “Cura educativa nel cancro. Per il benessere del paziente anche oltre la malattia” (Pensa MultiMedia Editore euro 23, pp.151). Un volume che, corredato com’è di note e di bibliografia, è per addetti, per chi si intende di pedagogia, insomma per chi sa di cosa si parla. Ma è anche – perché no? – un libro utile per i pazienti che avessero intenzione di riflettere e magari trovare nuove strade per auto-educarsi mentre affrontano la malattia.



E Iavarone la malattia l’ha affrontata. Napoletana, un dottorato in qualità della formazione a Firenze e oggi una cattedra in una scuola superiore a Roma, Teresa non è solo un’esperta pedagogista, una studiosa: lei è anche una paziente oncologica. “Era il 2008, avevo appena vinto il dottorato a Firenze, quando ricevo una diagnosi di cancro della mammella”, racconta: “Ho fatto radioterapia e assunto ormoni per 5 anni, ora sono in fase di follow up e faccio controlli annuali. È stato un percorso duro però non ho mai mollato, avevo un bambino piccolo d’altronde: non potevo permettermelo. E sono riuscita a portare avanti i miei studi e a concluderli. I semi di questo libro erano già nella mia tesi di dottorato che ho concluso del 2011, ma avevo bisogno di un distanziamento temporale per farlo venire alla luce, perché quando sei troppo dentro a un’esperienza dolorosa e fagocitante come è il cancro, ti manca quella lucidità che è invece necessaria a spostare la visione dal tuo problema particolare a una lettura generale del fenomeno. Ho riflettuto sulla mia esperienza e ho voluto ricomporla negli aspetti scientifici e negli aspetti autobiografici, ed è venuto fuori queto lavoro”.

L’esperienza “passivizzata”

Cosa significa che il cancro può diventare un’occasione di cambiamento esistenziale o educativo? “Troppo spesso si vive l’esperienza oncologica in maniera passivizzata: ci infiliamo passivamente in un tunnel che fa riferimento a protocolli standardizzati a prove scientifiche a statistiche e a casistiche, nel quale la singolarità del paziente è poco considerata. In questa strada già battuta innumerevoli volte, in primo piano c’è la malattia e in secondo piano la persona che si ammala, che viene in qualche modo zittita”. Ma se le terapie oncologiche consolidate possono lasciare poco spazio alla singolarità del malato, sono proprio i protocolli di cura che salvano vite. “Questo è vero e lodevole – dice – però è anche vero che tenendo in conto prevalentemente la priorità di eradicare la malattia si estromette dal percorso di cura chi la vive, che magari sta meglio, però si sente insoddisfatto. Io nel libro suggerisco la possibilità di passare da una cura in senso esclusivamente terapeutico, cioè in senso scientifico-tecnico, a una cura nel senso educativo”.

Saperi umanistici

Secondo Iavarone, occorre avvicinare le due realtà: quella di chi conosce la malattia dal punto di vista tecnico-scientifico e quella di chi la conosce perché la abita nella prioria carne”. Questo significa coinvolgere il malato, renderlo partecipe della situazione che sta vivendo, in modo che il momento della malattia diventi un’occasione di riflessione sulla sua stessa vita, durante e anche oltre il cancro, “Esattamente – conferma la pedagogista – Se io incontro un medico che si pone in maniera paternalistica con me, nel momento della paura, dell’angoscia, io posso anche accettare i suoi consigli, ma se non li faccio miei sarà difficile che quegli apprendimenti diventino davvero parte di un percorso di formazione, cioè che mi cambino autenticamente. Io, nel libro, ripercorrendo tutti le fasi della malattia indico come si può migrare dalla dimensione terapeutica, quella esclusivamente medica, alla dimensione di cura educativa. Se chi si occupa di cancro, gli oncologi ma anche gli educatori gli psicologi gli infermieri, fanno riferimento a saperi anche umanistici mettendo in campo apertura mentale, competenze empatiche, ascolto attivo e maggiore diponibilità, possono recepire il paziente come risorsa e integrarlo nel percorso di cura, costruendo insieme a lui il percorso clinico in cui il medico impara dal paziente e il paziente dal medico”.

Arruolarsi nel proprio percorso di cura

È chiaro che il paziente può essere arruolato in questa nuova cura in tanti modi, fermo restando che spetta sempre al medico creare le condizioni favorevoli affinché si possa aprire e restituire una buona narrazione della malattia. Che non può essere solamente la descrizione dei sintomi fisici, che non può essere solo dire dottore ho questo dolore o mi sento così, ma che è e deve essere anche altro: un narrare sé stessi in senso più ampio. Così il medico, arruolando il paziente, potrebbe pensare a decisioni più ragionevoli per quella singola persona.

Ma il paziente ha la capacità di entrare in questa dimensione narrativa, è in grado insomma di farsi arruolare in questo percorso di cura educativa? “Deve essere sostenuto: dalla relazione con i sanitari certo, ma anche da una serie di opportunità che gli dovrebbero essere fornite. Essere arruolati nel proprio percorso di cura è una esperienza che può essere finalizzata alla sopravvivenza e alla vita, ma anche a mutuare esperienze diverse. Ci sono tanti pazienti che dicono: forse è grazie al cancro che ho ripreso in mano la mia vita, oppure adesso ho capito quali sono le priorità. Ecco, dicono questo probabilmente perché hanno riflettuto profondamente sulla loro esperienza di malattia anche grazie ad azioni positive di supporto”.

Imparare con gli haiku

Ce ne sono molteplici di azioni positive di supporto. L’autrice del libro ne affronta una in particolare: un progetto narrativo pedagogico che si serve di un’antica forma di poesia giapponese, gli haiku, e che lei stessa ha utilizzato. L’haiku è un componimento poetico nato in Giappone nel XVII secolo composto da tre versi secondo uno schema sillabico fisso. Teresa ha composto haiku mentre era ammalata: uno al giorno, uno a settimana, quando aveva voglia scriveva. E alcuni dei suoi haiku sono riportati nel volume. “Avevo già utilizzato gli haiku in più occasioni – racconta – per esempio lavorando a uno sportello di sostegno alla genitorialità competente e in un corso di pari opportunità all’università Partenope e Federico II di Napoli. Ma durante la malattia li ho utilizzati come un’esperienza di narrazione: ho sottratto l’elemento naturalistico tipico di questi versi in modo da renderli più rispondenti a un bisogno espressivo personale legato al cancro. Nel momento in cui sentivo dentro di me un ingombro, ho provato a scioglierlo con un haiku, o con una serie di haiku concatenati”.



Ritrovare la traiettoria

L’ingombro è quello di quando ti arriva la mazzata, per esempio quando al momento della diagnosi ti senti dire signora lei ha il cancro o dopo un lungo ciclo di cure mi dispiace signora ma il trattamento non ha funzionato come speravamo. E tu nel baratro mentale, nel caos, hai un sovraffollamento di emozioni e tensioni attraverso le quali non riesci a farti strada. “Io ho utilizzato gli haiku per descrivere le mie emozioni e quindi capirle: buttando giù quei classici versi orientali, ho capito quali erano le mie traiettorie – spiega – e organizzando gli haiku in forma diaristica, cioè periodica, si può tratteggiare un percorso lungo il quale ci si può ritrovare, districare, e rileggendoli conoscersi meglio”. E farsi conoscere meglio dal medico. “Ma non solo, gli haiku si posso condividere con altri pazienti nell’ambito di laboratori di medicina narrativa, perché anche fare rete con chi sta come te è importante, ti avvicina. Tutti possono utilizzarli: impegnano poco sul piano della composizione, e anche chi non è molto esperto nella nostra lingua può comporli”.