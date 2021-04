Come si può migliorare la qualità di vita dei pazienti che convivono con un carcinoma epatocellulare, la forma più grave di tumore al fegato? Per scoprirlo è nato Hack for HCC, un hackathon promosso da Roche in collaborazione con H-FARM che ha riunito oltre 70 esperti italiani per immaginare nuove strategie di cura e di assistenza per i pazienti e i loro familiari, premiando i progetti più innovativi nati nel corso della manifestazione.

I progetti vincitori

Tre i progetti vincitori e che rispondono ad altrettante sfide: “E-Referral Epatocarcinoma”, una piattaforma dedicata alle aziende sanitarie locali, ai medici di medicina generale e agli specialisti, per favorire la gestione multidisciplinare dei singoli pazienti; “Lidia Liver Diary”, un vero e proprio diario di bordo condiviso tra medici e pazienti nella doppia versione digitale e cartacea; e “Wiki HCC”, la suggestiva idea del terzo gruppo vincitore dell’hackathon: una bacheca virtuale nella quale far convergere le informazioni utili per specialisti, pazienti e caregiver.

Le tre sfide da affrontare per migliorare la cura

Il carcinoma epatocellulare rappresenta ancora oggi una delle prime cause di morti oncologiche al mondo. Si tratta di una neoplasia aggressiva, per la quale sono disponibili poche possibilità di trattamento. Necessita di una gestione multidisciplinare non semplice da organizzare e presenta spesso comorbidità importanti che contribuiscono a peggiorare la qualità di vita dei pazienti. Per questo motivo è importante immaginare nuove strategie innovative per migliorare la gestione clinica dei pazienti.

“Il progetto Hack for HCC è nato per ascoltare i medici e potenziare l’approccio multidisciplinare sul territorio nazionale, per mettere in contatto i professionisti ‘singoli’ stimolando il confronto tra gli specialisti sui vantaggi delle diverse opzioni terapeutiche a disposizione e sul modo corretto di procedere”, spiega Filomena Morisco, Ordinario di Gastroenterologia e direttore della Scuola di Specializzazione in malattie dell’apparato digerente all’Università di Napoli Federico II. “Data la complessità della patologia e le molteplici competenze necessarie per trattarla al meglio, una delle tre sfide dell’hackathon ha proprio voluto indagare come meglio supportare i team multidisciplinari italiani. I grandi centri infatti possono essere strutturalmente pronti per gestire anche le terapie più innovative, ma spesso manca la condivisione multidisciplinare. Un’altra sfida affrontata è stata quella relativa alla formazione degli specialisti, sempre più importante in un contesto terapeutico in rapida evoluzione come quello dell’epatocarcinoma”. Accanto alle nuove terapie e alla gestione della patologia da parte degli specialisti, un altro tema importante affrontato da Hack for HCC è stato quello relativo alla qualità di vita dei pazienti. Una delle tre sfide dell’hackathon si è concentrata infatti sull’assistenza al paziente e ai caregiver, che svolgono un ruolo fondamentale al fianco di chi soffre di epatocarcinoma.

La filosofia di Hack for HCC

Con le tre sfide in mente, gli specialisti che hanno partecipato ad Hack for HCC sono stati divisi in team multidisciplinari e hanno affrontato la gara, ideando e proponendo soluzioni innovative. A giudicare i progetti presentati, un panel di esperti che ha selezionato le migliori iniziative secondo precisi criteri di valutazione, tra cui aderenza alla sfida, originalità, misurabilità della soluzione, fattibilità e impatto sul sistema salute. “Promuovere una collaborazione sinergica di tutti gli interlocutori coinvolti nel trattamento della patologia potrà rappresentare un grande aiuto per migliorarne la gestione non solo per i pazienti ma anche per i caregiver: è fondamentale costruire reti locali e regionali al fine di tracciare percorsi rapidi verso strutture ospedaliere di alta specializzazione, riducendo gli ormai noti e infruttuosi pellegrinaggi dei pazienti in strutture inadeguate”, conclude Ivan Gardini, Presidente dell’Associazione EpaC Onlus: “Ci auguriamo che questa iniziativa possa contribuire a migliorare la presa in carico del paziente e la gestione ottimale della patologia”.