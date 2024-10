Un grave problema ai polmoni: come sto?

Drupi, ospite di Serena Bortone e Caterina Balivo, ha condiviso la sua esperienza con una grave malattia, un problema al polmone che lo ha colpito qualche anno fa. Durante l’intervista, ha raccontato di come la diagnosi lo avesse spaventato inizialmente, con i medici che gli avevano dato un anno o poco più di vita. Tuttavia, grazie a cure all’avanguardia e al supporto fondamentale della moglie Dorina, Drupi è riuscito a superare il calvario, affermando che dopo alcuni mesi di trattamenti il tumore è diminuito del 60%, fino a scomparire. Nonostante il periodo difficile, il cantante ha mantenuto una visione fatalista, credendo fermamente che il destino sia già scritto.

In un altro momento dell’intervista, Drupi ha descritto come un pneumologo, preoccupato per la sua tosse, lo abbia convinto a sottoporsi a esami, portandolo così a scoprire la malattia. Ha esortato i fumatori a smettere, rivelando come la diagnosi avesse cambiato il suo modo di percepire la vita. Dorina, presente in studio, ha dichiarato di aver temuto per la vita di Drupi, ma ha anche sottolineato la forza con cui lui ha affrontato la situazione.

L’intervista, che ha toccato temi profondi e dolorosi, è culminata in un momento comico con una gaffe di Drupi. Alla chiusura della conversazione, la Balivo ha commentato che avevano fatto un “tuffo nel passato”. Il cantante ha risposto senza pensarci troppo con un’esclamazione inaspettata, creando un momento di imbarazzo nello studio. Tuttavia, con la sua consueta ironia, ha cercato di sdrammatizzare, paragonando le sue parole a quelle dei politici nei telegiornali, suggerendo che il suo commento non fosse così grave.

In sintesi, l’intervista ha offerto uno sguardo intimo sulla battaglia di Drupi contro la malattia, sottolineando l’amore e il supporto della moglie, ma anche la sua naturale capacità di affrontare le difficoltà con umorismo e leggerezza.