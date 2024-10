Un grande rischio, Iago più amato

Nella puntata del Grande Fratello 18 del 7 ottobre, non ci sarà alcuna eliminazione, ma verranno scelti due concorrenti per l’immunità alle nomination che avverranno giovedì. I quattro gieffini in nomination sono Iago Garcia, Mariavittoria Minchetti, Yulia Bruschi e Clayton Norcross. Dai sondaggi emerge che Iago è il favorito del pubblico, con oltre il 36% dei voti, mentre Clayton si trova all’ultimo posto con solo il 12.60%, un risultato che potrebbe essere influenzato dal suo comportamento durante una parodia di Bridgerton, in cui ha utilizzato un linguaggio inappropriato e ha mimato un gesto controverso che ha suscitato indignazione sui social.

Il pubblico dovrà ora votare per salvare i concorrenti attraverso il televoto, e i due più votati otterranno l’immunità, evitando di essere nominati dagli altri membri della Casa. Secondo i sondaggi correnti, Iago e Mariavittoria sono quelli che dovrebbero salvarsi, mentre Yulia e Clayton sembrano in difficoltà. In particolare, Yulia ha raccolto il 23.65% dei voti, mentre Clayton, oltre a essere soggetto a critiche per il suo comportamento, è in una posizione molto precaria con una percentuale così bassa.

I risultati dei sondaggi del portale “gradefratello.forumfree” suggeriscono quindi che Iago potrebbe essere il primo a salvarsi dal televoto eliminatorio, con probabilità di ottenere l’immunità insieme a Mariavittoria. Questa situazione potrebbe cambiare rapidamente giovedì, quando si deciderà il destino dei concorrenti meno popolari tra il pubblico.

Il clima attuale all’interno della Casa è teso, specialmente per Clayton, il quale potrebbe affrontare un’imminente eliminazione data la disaffezione che sta riscontrando. Con la settimana che si avvia verso la conclusione e un televoto in arrivo, le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più interessanti, e il supporto del pubblico potrebbe essere decisivo per le sorti dei partecipanti.