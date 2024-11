Un grande marchio si ritira dal mercato degli smartphone pieghevoli

Secondo notizie non ufficiali dalla Cina, una delle principali aziende di smartphone avrebbe deciso di sospendere la sua linea di prodotti pieghevoli. La crescita del mercato cinese degli smartphone pieghevoli è stata del 13,6% quest’anno, ma inferiore alle aspettative, causando difficoltà per alcune aziende nel mantenere la redditività. L’azienda che ha deciso di ritirare i piani di lancio per il 2025 non è stata rivelata, ma tra i sospettati ci sono Oppo e vivo, che non hanno presentato nuove linee di smartphone pieghevoli di recente.

Xiaomi, nel frattempo, ha lanciato il Mix Flip a livello internazionale dopo l’annuncio del Mix Fold 4 a luglio. Tuttavia, la produzione del Mix Flip ha raggiunto solo 460.000 unità rispetto a un obiettivo di 500.000, e le vendite del Mix Fold 4 sono state sotto le 100.000 unità. Anche Oppo non ha lanciato nuovi foldable da oltre un anno, con l’ultimo modello, il Find N3, rilasciato nell’ottobre 2023. Vivo ha annunciato nuovi modelli orizzontali ma non ha presentato un successore dell’X Flip.

I marchi Tecno e Infinix di Transsion hanno recentemente rilasciato nuovi modelli, come il Tecno Phantom V Fold2 e V Flip2, suggerendo che non prenderanno decisioni drastiche dopo i recenti lanci. Secondo IDC, nel terzo trimestre del 2024 la Cina ha registrato 2,23 milioni di spedizioni di foldable, il tasso di crescita più basso degli ultimi due anni. Ciò ha sollevato interrogativi sul futuro del mercato degli smartphone pieghevoli, considerando se si tratta di un segnale di saturazione o di un ostacolo temporaneo prima di un nuovo ciclo di crescita.

Gli esperti indicano che la saturazione del mercato e l’alto costo di produzione degli smartphone pieghevoli possono influenzare questa stagnazione. La crescente concorrenza tra i produttori riduce i margini di profitto, portando alcune aziende a riconsiderare le proprie strategie. Per i consumatori, la sospensione di alcune linee di prodotti pieghevoli potrebbe significare meno opzioni e potenziali ritardi nell’innovazione, ma potrebbe anche comportare la riduzione dei prezzi dei modelli esistenti, rendendo i dispositivi più accessibili.

Il futuro degli smartphone pieghevoli in Cina rimane incerto, con segnali contrastanti tra i principali produttori. Mentre alcune aziende si ritirano temporaneamente, altre continuano a investire in nuove tecnologie e modelli, lasciando aperta la questione se il mercato potrà superare le sfide attuali e tornare a una crescita sostenuta.