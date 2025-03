Un Grand Canyon in miniatura tra gli Appennini: si trova nelle Marche ed è una delle gole più belle d’Italia.

Ascolta i podcast

La Gola dell’Infernaccio, situata nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nelle Marche, è un luogo magico caratterizzato da alte pareti di roccia e dal fiume Tenna che scorre tra di esse. Questo canyon naturale rappresenta una meta ideale per escursionisti e amanti della natura. Le sue suggestive pareti di calcare si ergono verticali, creando un ambiente unico in cui la luce filtra attraverso le strette aperture.

All’ingresso della gola si trovano le Pisciarelle, piccole cascate che sono molto apprezzate nelle calde giornate estive. Il sentiero che attraversa la gola si divide in due: una direzione porta alla Sorgente del Tenna, mentre l’altra conduce all’Eremo di San Leonardo, una chiesetta medievale da cui si può ammirare l’intera valle. Coloro che cercano avventura possono proseguire fino alla Cascata Nascosta, un salto d’acqua mozzafiato.

Oltre alla bellezza naturale, la Gola dell’Infernaccio ha una storia affascinante. L’antico nome Golubro suggerisce la difficoltà di questo passaggio, usato per secoli da pastori e pellegrini diretti a Roma. L’Eremo di San Leonardo, ricostruito negli anni ’70 da Padre Pietro Lavini, è una testimonianza del passato e attira visitatori.

I percorsi nella gola sono adatti a tutti, con un sentiero principale che parte da Rubbiano. Si può scegliere di camminare verso Capotenna o raggiungere l’Eremo in una breve salita. Per i più esperti, esiste un sentiero più lungo che attraversa boschi e panorami spettacolari. La Gola dell’Infernaccio continua ad attrarre visitatori per la sua bellezza selvaggia e incontaminata, offrendo un’esperienza unica nel cuore delle Marche.