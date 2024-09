Un giovane di 19 anni accusato di omicidio

A Marano di Napoli, una lite tra due giovani è sfociata in un tragico incidente che ha portato alla morte di Corrado Finale, un ragazzo di 20 anni. Il fatto è scaturito da una controversia legata a una relazione sentimentale e ha portato a un inseguimento per le strade della città. Corrado e il suo amico erano in sella a uno scooter, inseguiti da un’auto Fiat 500 guidata da un 19enne, il fratello della ragazza con cui uno dei due ragazzi aveva una relazione. Questo inseguimento è degenerato dopo che il finestrino della Fiat è stato rotto da un martelletto, scatenando la reazione violenta del conducente.

L’incidente fatale è avvenuto in via del Mare, dove l’auto ha investito deliberatamente lo scooter, facendolo schiantare contro un palo e poi su una fioriera. Corrado ha riportato ferite gravissime, morendo poco dopo. L’amico è rimasto ferito ma è sopravvissuto. Dopo l’incidente, il conducente della Fiat si è allontanato senza prestare soccorso, ma successivamente si è costituito alle autorità, accompagnato da un avvocato. È ora accusato di omicidio volontario e tentato omicidio, considerando la natura intenzionale del suo atto.

La sorella dell’investitore, presente nel veicolo al momento dell’incidente, ha confermato che la lite con il fidanzato di Corrado era in corso da diversi mesi. Durante l’interrogatorio, sono emersi ulteriori dettagli inquietanti, come il lancio di una bottiglia incendiaria contro l’abitazione di un parente di Corrado, suggerendo un escalation di violenza tra le parti coinvolte.

Le autorità hanno sequestrato l’auto coinvolta, un parafango trovato sulla scena e lo scooter per ulteriori esami. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla diffusione della violenza giovanile e sulle conseguenze delle controversie personali che possono sfociare in atti estremi. La comunità di Marano di Napoli è scossa da questo evento, che segna un triste capitolo nelle dinamiche sociali di oggi. Le indagini sono in corso e saranno fondamentali per stabilire le responsabilità e le circostanze esatte che hanno portato a questa tragedia.