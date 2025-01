Un gioiello carinziano tra le Alpi Giulie: alla scoperta del borgo d’alta quota dove tradizioni, storie e culture si incontrano tra vette e panorami spettacolari.

Un piccolo angolo di paradiso nel cuore delle Alpi Giulie, Monte Lussari rappresenta un rifugio di pace e un’importante meta spirituale. Situato nella provincia di Udine, nel comune di Tarvisio, è famoso per la sua architettura in stile carinziano e i panorami mozzafiato. La sua posizione, vicino ai confini con Austria e Slovenia, lo ha reso un luogo di incontro tra culture diverse nel corso dei secoli.

La storia di Monte Lussari è strettamente legata a quella della Valcanale, diventando un punto strategico nel controllo della valle e un collegamento tra l’Italia e l’Europa centrale. Il Santuario, costruito sui resti di una cappella antica, è un’importante meta di pellegrinaggio, dedicata alla Madonna col Bambino, e accoglie ogni anno numerosi visitatori.

Oltre al Santuario, il borgo offre bellezze architettoniche e naturali. Le case in stile carinziano e i paesaggi circostanti invitano all’esplorazione. Le attività in estate includono escursioni, mountain bike e pellegrinaggi, mentre in inverno ci sono opportunità per sci, snowboard e ciaspolate. Monte Lussari è attrezzato con piste da sci e sentieri per scoprire il territorio.

Per raggiungere Monte Lussari, si può partire da Tarvisio in auto, oppure seguire il Sentiero del Pellegrino da Camporosso, un percorso panoramico. Inoltre, è disponibile una funivia che collega Camporosso al monte. La distanza da Udine è di circa 90 km, mentre i confini austriaco e sloveno distano rispettivamente 8 e 10 km. Questo luogo magico offre un esperienza di relax, spiritualità e gastronomia locale, rendendolo una meta imperdibile.