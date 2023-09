Un gigante dal cuore tenero, il video tenerissimo ha fatto il giro del mondo

Era impossibile immaginare un bestione simile avere un comportamento come quello, gli internauti sono rimasti senza parole!

Non è solo la fauna esotica, selvaggia e sconosciuta a rappresentare un mistero per tutti noi ma, alcune volte, anche tra i cuccioli di casa possiamo osservare comportamenti davvero inaspettati. Questo è il caso del cane in questione, anche se di cucciolo, almeno all’apparenza, è rimasto ben poco al cane di casa che, forse, a causa delle troppe attenzioni date al suo fratellino umano, ha deciso di farsi notare anche lui.

Il comportamento del cane non poteva di certo passare inosservato, un mix di tenerezza in contrapposizione con gli stereotipi comuni che riguardano la sua razza. Il cane in questione si chiama Fred, ed è infatti un rottweiler da 110 libre! Di certo non un tenero chiusura ma che ha dimostrato il suo cuore tenero facendo breccia nel cuore di tutti coloro che hanno visto il video.

Fred e il ciuccio del suo padroncino: La richiesta di attenzioni non poteva passare inosservata!

Spesso le apparenze e le etichette governano incontrastate nel mondo moderno, non solo per quel che riguarda le persone ma anche per quel che riguarda gli animali. Sono tante, infatti, le razze ritenute pericolose, protettive o in qualche modo comunque più “dure” di altre, ed i rottweiler figurano senza dubbio tra queste.

Ad abbattere gli stereotipi ci ha però pensato il cane Fred, un gigante da 110 libre che ha intenerito gli internauti di tutto il mondo con il suo comportamento stravagante. Il video in questione mostra questo gigante buono sdraiato sul divano mentre tiene in bocca il ciuccio del suo piccolo fratellino umano. Una visione dolce che lascia trasparire tutta la bontà negli occhi del cucciolone, senz’altro giocoso e molto sensibile.

Difronte una scena simile è davvero impossibile restare indifferenti ed è proprio per questo che il video è divenuto virale sul web. Anche per il cane un giocattolo può essere di conforto e chissà che quello di Fred non sia stato anche un modo per far ricadere più attenzione su di lui, la stessa attenzione che i suoi padroni regalano al piccolo umano di casa.

Qualsiasi siano i motivi dietro il comportamento del cane, quel che è sicuro è che non avremmo potuto ricevere regalo migliore dal web per iniziare la giornata. Il rottweiler Fred ci ha sfidato a guardare oltre le apparenze e cercare il tenero anche dove sembrerebbe non esserci. Una doppia lezione che è arrivata, ancora una volta, da parte del regno animale, sottolineando ancora come le differenze tra noi e loro, spesso, sono davvero meno di quelle che pensiamo.