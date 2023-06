un gesto comune e un significato speciale

Ogni gesto svolto dai nostri amici pelosi presenta un significato. Vediamo insieme cosa vuole dirci il gatto quando si mette a pancia in su.

Adottare un amico a quattro zampe può essere davvero un’esperienza fantastica. Tuttavia per poter interagire nel modo giusto con un felino è molto importante saper riconoscere il significato dei suoi gesti e comportamenti.

Infatti molto spesso possiamo fraintendere gli atteggiamenti dei nostri amici pelosi felini, soprattutto se tendiamo a dare al gesto di Micio lo stesso significato che diamo allo stesso gesto se lo fa Fido. Nel seguente articolo vedremo infatti cosa significa davvero quando il gatto si mette a pancia in su.

Il gatto si mette a pancia in su: cosa significa

Comprendere i comportamenti di un amico a quattro zampe è abbastanza difficile, soprattutto se si tratta di un felino. Ogni gatto presenta un un carattere differente, alcuni sono più indipendenti e solitari, altri invece tendono ad essere più affettuosi e a relazionarsi di più con il proprio umano e con gli estranei.

Tuttavia ci sono alcuni comportamenti che possono presentare tutte le razze di gatto, come per esempio mettersi a pancia in su. Tale comportamento, come tanti altri, può essere frainteso da noi esseri umani.

Infatti spesso tendiamo a dare alla posizione del Micio lo stesso significato di un cane che si mette a pancia in su.

Solitamente quando tale gesto viene svolto da un cane significa che vuole le coccole e vuole essere accarezzato proprio sulla pancia, tuttavia, non possiamo dire lo stesso quando si tratta di un felino. Vediamo qui di seguito cosa vuol dire davvero quando Micio si mette a pancia in su.

Gatto con la pancia in su: i significati

Tra le posizione che può presentare un gatto, quella con la pancia in su è la posizione che ci comunica il rilassamento e la serenità di Micio. Tuttavia sebbene la maggior parte delle persone pensi che quando il felino si mette in tale posizione ci sta dicendo che desidera essere coccolato e accarezzato, non sempre è così.

Sebbene il nostro amico a quattro zampe si mette a pancia in su per comunicarci che si sente al sicuro accanto a noi e in casa, soprattutto quando Micio dorme, ci sono anche altri motivi per cui il felino presenta tale posizione.

Infatti i nostri amici pelosi si mettono a pancia in su anche quando devono disperdere il calore corporeo nelle giornate calde. Un altro motivo per cui il gatto si mette in questa posizione è per invitare chi si trova nella sua stessa stanza a giocare con lui.