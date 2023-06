Un gatto fa ritardare il treno e diventa un caso nazionale: da non credere

Un curioso gatto fa tardare di pochi secondi il treno più veloce e diventa subito un caso nazionale: quel che è accaduto è da non credere.

Il 10 giugno scorso, un post su Twitter – condiviso dall’utente @c61_20 – ha mostrato pubblicamente una coppia di immagini inedite che documentano nei dettagli l’eccezionale presenza di un felino anonimo a bordo di un treno ad alta velocità. Nei pochi secondi di sosta – di uno dei mezzi di locomozione più all’avanguardia dell’intero pianeta – un curioso micio ha provato a salire su una carrozza destinata ai suoi umani passeggeri provocando, data la reazione del capotreno, un ritardo del treno del tutto straordinario nella storia del Paese.

Un gatto bianco e arancione fa ritardare il treno di pochi secondi: il suo diventa un caso nazionale, incredibile

Sembrava un’eventualità piuttosto remota quella di poter assistere con i proprio occhi al ritardo di un treno ad altissima velocità. Specialmente in territorio nipponico, dove la scrupolosa e sempre vigile presenza suoi controllori fa anche l’impossibile per impedire che si verifichino qualsiasi genere di imprevisti o cambi di programma.

Eppure, come dimostrano dalle medesime le istantanee condivise su Twitter e dall’annesso resoconto, ad esserci riuscito, stavolta – e molto probabilmente senza averne alcuna consapevolezza – è stato uno scaltro micio dal manto bianco e dalle striature arancioni. Si ricorda che il gatto in treno è ammesso esclusivamente in presenza anche del suo rispettivo supervisore umano.

In questo caso, invece, il gatto – che si crede fosse un randagio, poiché non munito di collare al momento del suo immediato recupero – avrebbe tentato un ingresso piuttosto illegittimo venendo così presto identificato e fatto scendere velocemente dalla carrozza.

La sicurezza del gatto in viaggio è fondamentale, ma a quanto pare – almeno per quel che riguarda i conducenti in Giappone – lo è ancor di più far partire il treno in orario. Le ferrovie giapponesi prendono molto seriamente la questione dei ritardi. E non è la prima volta che un episodio legato a un simile argomento diventi un vero e proprio caso di Stato.

Ora dal virale tweet, che ha già registrato oltre 30 milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di apprezzamenti al suo seguito, si evince la seguente didascalia divenuta altrettanto e immediatamente iconica in rete: “la linea Kamaishi è in ritardo di 30 secondi a causa dell’imbarco gratuito dei gatti“. Sembra dunque che non resti ai felini – in vista della prossima gita – di munirsi di biglietto e, soprattutto, di rispettare gli orari preposti dal capotreno di riferimento.