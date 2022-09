Un gattino dolcissimo beve dal biberon: sembra un neonato- VIDEO

Un video di un gattino che beve dal biberon ha scaldato i cuori del web, è dolcissimo.

Vedere questo gattino che beve il latte dal biberon è davvero emozionante, il micio sembra un bambino affamato, purtroppo il micio non ha più la sua mamma ma ha la fortuna di essere accudito nel migliore dei modi.

Un dettaglio particolare nel video rende il tutto ancora più entusiasmante, infatti nel filmato che ormai è divenuto virale si vede il piccolo che beve dal biberon e nel frattempo le sue orecchie si muovono a ritmo.

Un gattino beve dal biberon, un dettaglio particolare lo rende dolcissimo

Il gattino sembra molto affamato e infatti fa di tutto per nutrirsi nel tempo più breve possibile, questa caratteristica è comune nei cuccioli che purtroppo sono stati separati dalla mamma prematuramente, solitamente i motivi della separazione variano dalla morte della madre all’abbandono. Hanno molta fame e vogliono saziarsi proprio perché cercano di sopperire alla sua mancanza, sfogandosi in questo modo. Inoltre mici di questo tipo solitamente hanno patito la fame e hanno paura di dover provare nuovamente quelle brutte sensazioni che li hanno fatti soffrire in passato.

Per loro sicuramente non è stato piacevole e adesso che si sentono al sicuro non vogliono rischiare di perdere nuovamente la loro serenità questo micetto sfortunato è stato salvato e adesso sta ricevendo tutto l’amore e le cure possibili. I gattini che perdono la mamma prematuramente restano comunque segnati in quanto hanno delle lacune in termini di socializzazione perché non hanno avuto l’opportunità di apprendere preziosi insegnamenti che la madre gli avrebbe garantito che la vicinanza con la madre che avrebbe garantito.

Ci vuole pazienza amore e dedizione perché hanno bisogno di attenzioni e hanno un grande vuoto da colmare. Oltre a un addestramento particolare l’ingrediente segreto è l’amore, è questo quello che manca al piccolo che sente di averlo perduto senza capirne il perché. È un compito delicato accudire un gattino del genere ma sicuramente dà molta soddisfazione e non è poi così complesso renderlo felice.