Oggi all’Italian Tech Week è il giorno di Elon Musk. L’appuntamento più atteso di un cartellone fitto di grandi nomi è alle 12; il Ceo di Tesla e Space X si collegherà in diretta per parlare di Spazio, futuro e nuovi progetti. Al termine della conversazione con il presidente di Stellantis John Elkann, moderata dal direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, Musk risponderà anche ad alcune domande poste dal pubblico in sala.

C’è la domanda del mercato, dei clienti, ci sono le domande degli inventori, quelle degli investitori. Ma alla fine della giornata, della settimana, del trimestre, l’unica che conta, è solo una: cosa stai costruendo? È un interrogativo che ritorna, costante, nel descrivere il profilo di John Elkann, ingegnere, 45 anni, da 17anni alla guida di un gruppo che ha dovuto reinventarsi, che era, sostanzialmente, la Fiat ed è diventato molto altro.

“Cosa stai costruendo?”, è la stessa domanda che il co-fondatore di Netscape e Andreessen Horowitz, Marc Andreessen ha rivolto all’America nel 2020 tracciando la via d’uscita dallo shock della pandemia: “It’s time to build”. La risposta di Exor, holding che controlla anche Gedi, è “costruire grandi imprese”. Aziende che sappiano affrontare il mercato, partendo da zero, come le startup su cui investe Exor Seeds, o che sappiano reinventarsi, superare i momenti complicati e tornare a generare valore.

L’orizzonte di chi investe nel complicato 2021 offre uno scenario composito: l’epoca del Covid-19 ha accelerato la transizione digitale. Gli Stati sono tornati protagonisti nell’emergenza economica e nei regimi non democratici invadono la competizione fra imprese. La crisi climatica impone nuovi standard. Le nuove tecnologie promettono nuova efficienza dall’energia ai trasporti. Il sistema europeo inizia a sfornare i propri unicorns, aziende valorizzate almeno un miliardo, mentre gli Stati Uniti inventano nuove etichette, come i dragons, startup che valgano almeno 12 miliardi.

Gli investimenti nel settore tecnologico fatti da Exor dal 2017 a oggi superano i 700 milioni di dollari. Oggi il portfolio è composto da 42 startup. L’obiettivo è costruire aziende leader in settori caldi come la mobilità, il fintech e la salute. Ma l’approccio di Elkann include sempre il fattore tempo: saranno imprese in grado di sopravvivere nel lungo periodo? Il 78% delle aziende quotate a Wall Street dal 1950 ad oggi non esiste più. Come si costruisce un’azienda che sia in grado di giocare la propria partita, di competere, anche sul lungo termine?

La costruzione di Exor è in effetti atipica. Non più conglomerato industriale, termine che sembra desueto, non più soltanto concentrata sulla mobilità, non soltanto società finanziaria, bensì holding diversificata per geografie, settori e modalità di investimento. Il percorso inizia da lontano: 1997, Gianni Agnelli gli chiede di far parte del Cda della Fiat, Elkann ha 21 anni. L’unica vera richiesta che gli fa suo nonno, racconterà più di un decennio dopo, fu quella di ascoltare e fare domande. Che si rivelano non solo utili ma necessarie quando il gruppo è in mezzo alla tempesta e John Elkann è chiamato a guidarlo. È più facile partire da zero o salvare e risanare un gruppo con cent’anni di storia? Elkann ricorda che scelse di studiare ingegneria “perché era più difficile”, quando sembrava destinato a studi economici. A un ingegnere piace “risolvere problemi”, e i problemi non gli sono mancati. Erano pane quotidiano anche in fabbrica, quando giovanissimo svolgeva stage sulle linee di montaggio delle auto Fiat in Polonia o al montaggio di fari in Inghilterra.

La sfida più difficile è all’inizio del Duemila, quando Elkann convince la famiglia a credere nel rilancio e fa intravedere anche una mentalità dell’investitore che sarà. Il rilancio di Fiat e le future alleanze passano da un disegno strategico: “Devi scegliere le aziende del gruppo con cui hai una buona possibilità di competere globalmente”, disse Elkann. Scegli cosa puoi fare al meglio e dove puoi vincere.

L’evoluzione della mobilità è centrale nel disegno di Exor, con Stellantis ma anche con Via Transportation e altre startup già nel portfolio di Exor Seeds, guidato da Noam Ohana, e di cui l’ex vicepresident di Amazon Diego Piacentini è diventato advisor e presidente da pochi giorni.

Gli investimenti riguardano però molte altre industrie, dal real estate tech alla salute, dalle assicurazioni ai wearables, dalla privacy dei pagamenti ai servizi finanziari. “Abbiamo agito come una startup, facendo delle ipotesi su come poter avere un ruolo utile e di valore per far crescere queste imprese. Abbiamo scoperto che i fondatori delle startup su cui abbiamo investito apprezzano ciò che Exor si prefigge, i nostri e valori e la nostra storia di imprenditori”, ha scritto Elkann agli azionisti a inizio aprile. Vale anche per business più consolidati: la decisione di Exor di investire nell’editoria per accompagnarne la rivoluzione digitale viene vista da molti come un segnale di fiducia per l’intero settore. Sfida non facile, ma “it’s time to build”.

Cosa stai costruendo e come si costruisce valore nel tempo? La cronologia ci aiuta: nel febbraio 2004 Musk investe 6,5 milioni di dollari in Tesla, allora poco più di un tentativo di veicolo elettrico. Quattro mesi dopo John Elkann porta Sergio Marchionne alla guida di Fiat. Una nuova fase, ricordando le parole del fondatore, il senatore Giovanni Agnelli, “guardare sempre al futuro, antivedere l’avvenire delle nuove invenzioni, non avere paura del nuovo”.