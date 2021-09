Sono Elon Musk, miliardario, ho fondato PayPal e X.Com. Ho venduto X.Com a Compaq per 165 milioni di dollari in contanti e potrei passare il resto della mia vita su una spiaggia a bere Mai Tai, ma ho deciso che l’umanità deve diventare una specie multiplanetaria per sopravvivere e voglio usare il mio denaro per dimostrare che è possibile”. È la primavera del 2001 quando arriva questa chiamata bizzarra a Jim Cantrell, imprenditore, ingegnere meccanico, pilota, esperto di razzi spaziali. Che ovviamente accetta l’invito e comincia a lavorare per Musk; l’anno successivo nasce Space Exploration Technologies Corporation.

Su SpaceX non avrebbe scommesso nessuno, e invece, vent’anni dopo, è un successo. Per come ha messo in discussione la tradizionale procedura di costruzione dei razzi, realizzandoli a una frazione del costo, perché è stata la prima azienda privata a lanciare vettori spaziali e farli tornare sulla Terra; perché oggi rifornisce la Stazione Spaziale Internazionale di cibo e strumentazione, e presto trasporterà astronauti avanti e indietro.

Ma fin dall’inizio SpaceX è nata per un altro fine, più grandioso e idealistico: colonizzare Marte. A sentire Musk, i motivi che lo spingono sono due, uno personale, la sfida in sé, un altro collettivo, la sopravvivenza a lungo termine del genere umano. Se una calamità distruggesse la vita sulla Terra, la specie potrebbe continuare a esistere ripartendo da una colonia umana stabilita altrove.

C’è del metodo, in questa che pare una follia: Musk sta cercando di salvare l’umanità da se stessa. Anche con le altre sue imprese, da Tesla a Solar City, da Neuralink a Open AI, da The Boring Company a Hyperloop. Ad esempio Tesla, l’azienda per cui è più famoso: la fondano nel 2003 Martin Eberhard e Mark Tarpenning, ma i fondi non bastano, così si rivolgono a Musk, che investe qualche milione di dollari e un po’ del suo tempo. In quattro anni l’azienda ha un prototipo funzionante, Elon Musk diventa Ceo e nelle interviste spiega: “Lo scopo di Tesla è accelerare l’avvento dei veicoli elettrici e del trasporto sostenibile. Stiamo cercando di aiutare l’ambiente, pensiamo che sia il problema più serio che l’umanità deve affrontare”.

In Tesla come in SpaceX, Musk non è solo Ceo ma coinvolto in prima persona nello sviluppo dei prodotti. E nel 2008 si trova ad affrontare un momento difficile: tre lanci successivi del Falcon sono falliti, mentre Tesla, che gli è già costata circa 70 milioni di dollari, è sull’orlo del fallimento. Ma l’ultimo lancio riesce e SpaceX si aggiudica un contratto da 1,6 miliardi di dollari con la Nasa; il quarto round di finanziamento per Tesla si chiude alla vigilia di Natale e l’azienda è salva.

Con gli anni arrivano i nuovi modelli: S (2012), X (2015), 3 (2017), Y (2020). Sul sito l’ordine è diverso: S3XY, sexy, uno dei tanti giochetti da nerd che costellano le imprese di Musk. Il pickup Cybertruck, annunciato nel 2019 e atteso per quest’anno, è rinviato al prossimo, ma Tesla è finalmente in attivo e anzi oggi è l’azienda automobilistica con la quotazione più alta al mondo, senza però rinunciare allo spirito iniziale. Nel 2014 i brevetti dell’azienda diventano open source: “Vogliamo rendere pubblica la nostra tecnologia, nella speranza che possa aiutare altri a rendere migliore l’auto elettrica”. Ancora una volta, l’imprenditore sudafricano va contro tutte le regole, comprese quelle del buon senso.

Dal lavoro su Tesla arriva l’intuizione dei Powerwall, batterie usate come accumulatori domestici, mentre Solar Roof è l’azienda (sempre di Musk) che costruisce tetti solari per produrre energia elettrica. E in futuro magari vedremo davvero i Tesla Bot, annunciati il mese scorso: robot da usare dentro e fuori le fabbiche.

Ma la mobilità va oltre l’auto, così nascono Hyperloop e The Boring Company. Il primo è un treno superveloce che dovrebbe sostituire l’aereo; anche questo è open source, e diverse aziende stanno avviando sperimentazioni in tutto il mondo.

The Boring company (altro gioco di parole: “l’azienda che fa i buchi” oppure “l’azienda noiosa”) lavora invece a un sistema di tunnel sotterranei per ridurre il traffico nelle grandi città.

Da Space X nasce Starlink, una costellazione di migliaia di piccoli satelliti artificiali per portare internet veloce e con minima latenza in ogni parte del globo.

Intanto, con Open AI, Musk punta a rendere disponibili pubblicamente le ricerche sull’intelligenza artificiale, guidate essenzialmente da aziende private come Facebook e Google, mentre Neuralink è un ambizioso tentativo di stabilire una connessione diretta tra cervello umano e computer. L’idea è sempre la stessa: dare all’umanità un’altra possibilità, nel caso questo mondo e questa tecnologia dovessero portare a una catastrofe.

Bisogna salvare la Terra distruggendo il nemico, insomma: come in Blastar, il videogioco inventato da Elon Musk a 12 anni. A metà tra Space Invaders e Asteroid, viene acquistato per 500 dollari da una rivista di computer che lo pubblica come omaggio per i lettori.

Inizia così la storia di un imprenditore visionario e controverso, che non rallenta dopo i successi e impara dalle sconfitte: “Il fallimento è una possibilità”, osserva Musk, cinquant’anni compiuti appena qualche mese fa. “Se le cose non falliscono, allora non stai innovando abbastanza”.