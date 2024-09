Un francobollo per Berlusconi, le Poste omaggiano il Cav.

Il 29 settembre 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha presentato un francobollo commemorativo dedicato a Silvio Berlusconi, con un valore tariffario di 1,25 euro e una tiratura limitata di 530.010 esemplari. Questa iniziativa è stata annunciata da Poste Italiane. Il francobollo, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è stampato in rotocalcografia su carta bianca patinata, autoadesiva e non fluorescente.

Il design del francobollo è stato curato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Ipzs. Sul fondo, si possono vedere le bandiere italiana e dell’Unione Europea, mentre in primo piano figura un ritratto di Silvio Berlusconi, noto imprenditore e politico, che ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio dei Ministri per ben quattro volte. Le scritte sul francobollo includono ‘Silvio Berlusconi’, le date ‘1936 – 2023’, ‘Italia’, e l’indicazione della tariffa ‘B’.

In occasione dell’emissione del francobollo, sarà disponibile un annullo speciale per il primo giorno di emissione presso lo Spazio Filatelia di Roma. I francobolli, assieme ad altri prodotti filatelici come cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno in vendita presso gli Uffici Postali dotati di sportelli filatelici e negli “Spazio Filatelia” situati in diverse città italiane, tra cui Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Inoltre, è possibile effettuare acquisti online sul sito filatelia.poste.it.

Per celebrare l’evento, Poste Italiane ha anche creato una cartella filatelica in formato A4, a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta per il primo giorno di emissione, e un bollettino illustrativo. Il prezzo di questa cartella è fissato a 20 euro. La commemorazione di Berlusconi attraverso questo francobollo rappresenta un riconoscimento del suo impatto sul panorama politico e imprenditoriale italiano.