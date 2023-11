un evento da non perdere

J Balvin si esibirà a Milano il 1° maggio 2024, promettendo un evento ricco di ritmi latinoamericani e performance coinvolgenti.

Il cantante colombiano J Balvin, noto per i suoi successi internazionali nel genere reggaeton, si esibirà in Italia in un’unica data. L’artista è pronto a cantare i suoi successi proprio al Mediolanum Forum di Assago, per la giornata del 1° maggio 2024.

J Balvin arriva in Italia

Stiamo parlando di uno dei maggiori artisti della musica latina, che da anni fa muovere i fianchi a suon di reggaeton. Conquistando le classifiche mondiali con hit come “Mi Gente” e “I Like It”, J Balvin adesso promette un concerto ricco di energia, con uno show prodotto da Vivo Concerti.

Per la prima volta si esibirà al Mediolanum Forum di Milano, in una data unica da non perdere: correte ad accaparrarvi il vostro posto per il live in programma per il 1° maggio 2024. Con una capacità di 15.800 spettatori, l’arena offre un’acustica eccellente e un’atmosfera unica.

I biglietti sono disponibili dalle 10 del 1° dicembre su TicketOne e su VivoConcerti.

Un artista di calibro internazionale

J Balvin, il cui vero nome è José Álvaro Osorio Balvín, è uno dei più noti artisti latinoamericani sulla scena musicale internazionale. Conosciuto per la sua capacità di fondere reggaeton, pop e hip hop, il cantante ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con la sua musica coinvolgente e i suoi testi incisivi.

Sono numerosi i riconoscimenti che J Balvin ha ricevuto nella sua carriera, come i Billboard Music Awards, gli American Music Awards e i Latin GRAMMY. Sfondando le barriere culturali, è diventato uno dei dieci artisti più ascoltati a livello globale.

E’ stato indicato da Billboard come “l’artista di maggior successo della musica latina degli ultimi anni” e da Pitchfork come “il volto del Reggaeton moderno“. L’ultimo singolo, pubblicato lo scorso settembre con Dj Khaled e Usher, è “Dientes”: un inno globale che sprizza energia e positività.