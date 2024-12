Un errore restare tutta la carriera

Daniele De Rossi si è raccontato in un episodio della serie ‘Overlap’, condotta da Gary Neville, Roy Keane, Jamie Carragher e Ian Wright. Durante la registrazione, De Rossi era ancora l’allenatore della Roma e ha parlato dell’amore profondo per il club, sottolineando la grande pressione che lo circonda. Ha paragonato la sua passione per la Roma a un cuoco che, se non trova gli ingredienti giusti, si arrabbia. Pur consapevole di non essere il Real Madrid, De Rossi ha evidenziato come i tifosi apprezzino la lealtà e l’impegno dei giocatori, anche se ciò non si traduce sempre in vittorie. Ha condiviso che la Roma ha vissuto molti anni senza trofei, culminando in diverse seconde posizioni, ma la gente ha continuato ad apprezzare le buone prestazioni.

De Rossi ha anche affermato che molti calciatori desidererebbero giocare per la Roma. Ha raccontato la sua esperienza personale, sottolineando come, pur essendo un giocatore di talento, inizialmente facesse fatica a trovare spazio in campo. A 12 anni, si allenava a Trigoria, ma dopo anni in panchina ha deciso di cambiare ruolo, passando da attaccante a centrocampista. Questo cambiamento si rivelò cruciale per la sua carriera: dopo un’espulsione di un compagno di squadra, entrò in campo e da quel momento non tornò mai indietro.

De Rossi ha parlato anche di Fabio Capello, sottolineando come la stagione in cui Capello era allenatore coincidesse con una delle migliori della Roma, culminata con la vittoria dello Scudetto. Sebbene fosse una presenza marginale all’inizio, Capello continuò a credere in lui e gli offrì opportunità di gioco, nonostante le voci di un possibile prestito ad altre squadre. Alla fine, giocò un numero significativo di partite, dimostrando il suo valore anche in un contesto competitivo.

Infine, De Rossi ha rivelato di essere stato molto vicino a trasferirsi in Premier League con il Manchester United, che considerava la miglior squadra d’Inghilterra, e ha avuto altre opportunità di trasferimento, ma ha scelto di rimanere alla Roma per continuare a crescere come calciatore.