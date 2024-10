Un Erasmus da Amici: Le Parole di Dove Cameron

Damiano David ha recentemente fatto il suo debutto da solista durante il programma “Che Tempo che Fa” condotto da Fabio Fazio. In questa occasione, il frontman dei Maneskin ha presentato il suo primo brano in solitaria, intitolato “Silverlines”, e ha colto l’occasione per discutere del suo percorso artistico e della sua vita privata, compresa la nuova relazione con l’attrice e cantante Dove Cameron.

Durante l’intervista, Damiano ha chiarito che non c’è motivo di preoccuparsi per un’eventuale separazione dai Maneskin, definendo la sua nuova fase come un’esperienza di “Erasmus” che non influenzerà il legame con la band. Ha condiviso il suo desiderio di esplorare un lato di sé che era rimasto nascosto, affermando: “Dopo tanti anni avevo bisogno di esprimere un lato diverso di me.”

Parlando del suo amore per Dove Cameron, Damiano si è mostrato entusiasta, affermando che “l’amore è un punto di partenza e non un punto di arrivo” e che: “Sono estremamente felice.” Sebbene attualmente la coppia sia separata geograficamente – lei vive a Los Angeles e lui a Roma – hanno piani per convivere in futuro. Dove Cameron, il cui vero nome è Chloe Celeste Hosterman, è conosciuta per i suoi ruoli nella Disney e per il suo forte impatto musicale su TikTok.

In merito alla sua carriera musicale da solista, Damiano ha rivelato che un nuovo album è in fase di sviluppo, anche se i dettagli riguardanti il titolo e la data di pubblicazione non sono stati ancora resi noti. La Grande Mela è stata citata come possibile location per il debutto del suo progetto. Durante la sua ascesa con i Maneskin, Damiano ha avuto l’opportunità di incontrare icone come Mick Jagger, e ha descritto quell’incontro come una bellissima esperienza.

Con una nota di umorismo, Damiano ha aggiunto: “Mamma ce l’ho fatta, sono qua seduto con Fabio Fazio. Per mia mamma questo è il traguardo.” La sua apparizione da solista segna quindi un nuovo capitolo sia nella sua carriera che nella sua vita personale.