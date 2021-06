Le Spice Girls sono pronte a pubblicare un nuovo EP per festeggiare i 25 anni di Wannabe, il loro più grande successo.

C’è nuova musica nella carriera delle Spice Girls. La girl band più famosa e amata della storia è pronta a festeggiar ei 26 anni della propria hit più importante, Wannabe, non con un album, ma con un EP dedicato a tutti i nostalgici fan della loro storia. Dopo tantissimi anni Emma, Geri, Victoria, Mel C e Mel B sono tornate in studio per regalarci nuova musica all’interno di un EP con tantissime sorprese, tra cui un brano inedito.

Spice Girls, Wannabe: il nuovo EP per i 25 anni

Cosa dobbiamo aspettarci da un EP di quattro tracce dedicato a Wannabe? Tutto e niente. Al suo interno è presente una demo dello storico brano delle Spice, la radio edit, quella conosciuta in tutto il mondo, il remix di Junior Vaquez e poi ancora un pezzo inedito già attesissimo dai fan di tutto il mondo.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Fuse/

Il nuovo brano s’intitola Feed Your Love, ed è una ballata scritta insieme aglia utori Richard ‘Biff’ Stannard e Matt Rowe. Il disco sarà disponibile in streaming dal 9 luglio, ma arriverà anche in versione fisica dal 23 luglio. Non resta che iniziare il countdown. Di seguito il post con l’annuncio:

La reunion di Victoria con le Spice Girls

Intanto in questi giorni Victoria si è riunita, almeno virtualmente, con le Spice Girls, e per una buona causa. In occasione del Pride Month, infatti, la stilista sposata con David Beckham ha lanciato una collezione di magliette arcobaleno per supportare le associazioni per i diritti degli LGBTQ+. In particolare, i proventi delle magliette saranno devoluti all’Albert Kennedy Trust, che si occupa di supportare i giovani senzatetto LGBTQ+ nel Regno Unito.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Fuse/