Un Enigmatico Giovane: Timothée Chalamet nei Panni di Bob Dylan

Con “A Complete Unknown” (Searchlight Pictures), il regista James Mangold ricrea in modo dettagliato un’epoca analoga, offrendo un ritratto affascinante della giovinezza di Bob Dylan. Questa pellicola presenta una sfida significativa per Mangold: raccontare senza fronzoli la vita di un’icona musicale. Il film, basato sulla biografia “Dylan Goes Electric!” di Elijah Wald, riesce a soddisfare sia i fan che il grande pubblico, nonostante alcune licenze poetiche. Per oltre due ore, la narrazione mantiene alta l’attenzione dello spettatore, affrontando contesti storici come la guerra fredda, il Vietnam e le battaglie per i diritti civili.

La storia inizia nel 1961 con l’arrivo a New York del diciannovenne Robert Allen Zimmerman, in cerca di fortuna. La pellicola si apre con una visita a Woody Guthrie in ospedale. Con il suo aspetto trasandato e un atteggiamento misterioso, Dylan mette in mostra il suo talento, stringendo legami con altre icone musicali del Greenwich Village, fino a raggiungere il successo e sperimentare la svolta elettrica, che segna il suo distacco dal folk.

Tra i momenti chiave ci sono gli appuntamenti annuali al Newport Folk Festival, culminando nella controversa esibizione del 1965 con chitarre elettriche. Timothée Chalamet interpreta un Bob Dylan tormentato, mentre Edward Norton veste i panni di Pete Seeger e Monica Barbaro quelli di Joan Baez. Il film rappresenta in modo efficace il complesso rapporto con la Baez, i colpi di genio e le incertezze di un giovane destinato a diventare un’icona della musica, per attrarre anche le nuove generazioni.