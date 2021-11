Squid Game da oggi è disponibile doppiato anche in italiano. Ad annunciarlo sono stati i canali social di Netflix che, in coreano, hanno scritto: “Sappiamo che utilizzerai Google Translate. Ti informiamo che il doppiaggio italiano di Squid Game sarà disponibile dal 30 novembre“. Ed il 30 novembre è arrivato.

저희는 여러분이 구글 번역기를 쓰실 거라는 걸 알고 있습니다. Squid Game의 이탈리아어 더빙이 11월 30일부터 이용 가능함을 여러분에게 알려드립니다. — Netflix Italia (@NetflixIT) November 30, 2021

Il risultato è eccellente: i doppiatori italiani sono davvero bravi e sfido chiunque a trovare un prodotto doppiato nella nostra lingua che non rispecchi fedelmente l’originale.

MA LE VOCI CI STANNO UN SACCO DAI, PENSAVO SAREBBE STATO UNA SCHIFEZZA #SquidGame pic.twitter.com/J5p2xbT1GC — rain (@wsmjist) November 30, 2021

Squid Game in italiano, come hanno doppiato il gioco Un, due, tre, stella!

Ovviamente, i fan italiani di Squid Game, erano curiosissimi di vedere come avrebbero doppiato il primo gioco ad eliminazione e le aspettative non sono state deluse. Se in coreano la bambola recita una filastrocca (nel dettaglio: “무궁화 꽃이 피었습니다”, ovvero “mugunghwa kkochi piotsseumnida” che significa “Il fiore di ibisco è sbocciato“), nella nostra lingua dice “un, due, tre, stella” in barba a chi sostiene che l’originale sarebbe “un, due, tre, stai là“.