“Un doloroso addio” Elisa Isoardi, la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, nessuno se l’aspettava.

Elisa Isoardi lascia “Linea Verde Italia” per un nuovo programma in studio su Rai Uno, dopo aver subito un furto durante le riprese a Livorno. La Isoardi, conduttrice piemontese, ha guidato il programma dal 2023 in compagnia di Monica Caradonna, ma da settembre non sarà più presente nel programma, in onda il sabato alle 12:30. A quanto pare, la dirigenza di Rai ha deciso di darle un nuovo incarico nel pomeriggio del sabato.

Secondo le notizie, Rai stava valutando di posizionare la Isoardi nel palinsesto pomeridiano al posto di Emma D’Aquino, che sembra concludere la sua esperienza a “Sabato in Diretta” per gli ascolti insoddisfacenti. Se questa modifica diventerà realtà, Isoardi andrà in onda il sabato alle 17, un cambio significativo rispetto all’orario precedente.

Recentemente, la conduttrice ha vissuto un evento sfortunato durante le riprese di “Linea Verde”; mentre si trovava a Livorno, ignoti ladri hanno rubato vari effetti personali dal suo furgone, inclusi il cellulare e una borsa contenente carte di credito e il portafoglio. La Isoardi ha condiviso l’incidente sui social, esprimendo gratitudine verso la polizia per la loro pronta reazione e ha presentato denuncia per il furto. Nonostante l’episodio, ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo, commentando che ci sono situazioni peggiori e che la cosa migliore da fare in queste situazioni è non perdere la pazienza.