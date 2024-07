un dolore troppo grande quello che l’ha portata a compiere l’estremo gesto

L’attrice non ce l’ha fatta: si è resa protagonista di un gesto estremo

Choc nel mondo dello spettacolo statunitense: è morta suicida Sarah Becker, l’ex amatissimo volto de celebre reality show di MTV “The Real World”.

La notizia dell’improvvisa scomparsa della 52enne è stata confermata dalla famiglia stessa della donna e rilasciata al sito TMZ. L’amatissimo ex personaggio televisivo degli anni Novanta, secondo quanto riportato dalle ultime ricostruzioni, si è tolta la vita presso la sua abitazione nello stato dell’Illinois, dove si era recentemente trasferita dalla California.

Un trasferimento strettamente legato dalla necessità della donna di prendersi cura della madre e sorella malate. Negli ultimi mesi, a quanto riferisce la famiglia, Sarah era alle prese anche con problemi depressivi e di natura mentale. Il tutto, poi, aggravato ancor di più dalle conseguenze di un incidente avvenuto con lo skateboard di cui la donna era stata vittima di recente.

I successi televisivi di Sarah Becker

La carriera di Sarah ebbe inizio con i suoi primi passi compiuti presso la Wildstorm Comics, una libreria di fumetti statunitense a La Jolla, in California. In seguito, nel 1996, vi era stata poi la sua partecipazione al reality show di successo “Real World”. Show al quale Sarah Becker si era presentata come “una diciannovenne intrappolata nel corpo di una venticinquenne”.

Fu un intenso e memorabile periodo quello legato alla partecipazione della donna al reality show statunitense. Un periodo vissuto parallelamente alla sua attività di consegna di forniture per ristoranti, un viaggio alle Bahamas e la successiva introduzione a casa di un cucciolo di nome Leroy.

Il ricordo commosso dei colleghi

Unanime ed accorato il sentimento di cordoglio manifestato dagli ex colleghi del cast e condiviso sui propri social media.

Fra questi, quelli di Flora Alekseyeun, altro celebre volto del reality show che sulla sua pagina di Instagram ha espresso tutta l’infinita tristezza provata alla notizia della prematura scomparsa della sua ex compagna di stanza. Una persona, da lei ricordata, come “gentile”, “altruista” e “disponibile”.

Anche l’attrice Cynthia Roberts ha voluto rendere omaggio a Sarah Becker attraverso un messaggio di cordoglio pubblicato sul suo profilo Instagram:

“RIP roomy. Prego che tu possa trovare felicità dall’altra parte”.