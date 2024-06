un dolce genuino e goloso

Sono tanto soffici e tanto genuini, i muffin alla banana in friggitrice ad aria sono facili da fare in casa.

I Muffin alla banana cotti in friggitrice ad aria sono ancora più golosi e semplici da fare. In questo piccolo elettrodomestico cuociono in poco tempo e in maniera omogenea, perché la cottura ad aria è perfetta. L’impasto è molto semplice da preparare e basta usare pochi e comuni ingredienti. L’elemento centrale è la banana; il frutto rende incredibilmente morbido e umido l’impasto, inoltre gli consente di essere molto fragrante. Il risultato sono delle tortine soffici e pratiche da mangiare, nonché leggere perché sono fatte senza burro. Un prodotto genuino e goloso, soprattutto per i più piccoli.

Muffin alla banana in friggitrice ad aria

Preparazione della ricetta per i muffin alla banana in friggitrice ad aria

La prima cosa da fare è sbucciare le banane e tagliare in pezzi la sua polpa. Spostateli in una ciotola e schiacciateli con la forchetta, in modo da ottenere una purea. Sgusciate l’uovo e mescolate per amalgamare i due ingredienti. Poi, aggiungete l’olio. Mescolate ripetutamente, per incorporare ciascuna aggiunta. A questo punto, versate anche lo zucchero. Successivamente, setacciate la farina e aggiungetela poco alla volta all’impasto, incorporandola completamente. In ultimo, aggiungete il lievito. Lavorate l’impasto fino a renderlo liscio ma molto denso. Prendete i pirottini e distribuite l’impasto in essi, riempiendo ciascuno solo per 2/3. Posizionate i pirottini nel cestello della friggitrice ad aria e fate cuocere a 160°C per 15 minuti. Fate la prova dello stecchino e, se esce asciutto, potete sfornare e fare intiepidire.

Conservazione

I muffin alla banana in air fryer sono dei dolcetti tanto morbidi quanto fragranti, un’ottima idea per servire una merenda sana e leggera. Potete conservarli per 3 giorni, in un contenitore ermetico.