un dolce facile e veloce da preparare

Preparare la crema di caffè all’acqua è un gioco da ragazzi e servono solo caffè solubile, zucchero e acqua. Ecco come si fa in 5 minuti.

Se siete tra coloro che pensano sia impossibile preparare un dolce che sia allo stesso tempo buono e raffinato in poco tempo, la ricetta della crema di caffè all’acqua vi costringerà a ricredervi. Bastano infatti tre ingredienti per prepararla, non necessita di cottura, è senza panna, latte e uova e per questo può essere consumata proprio da tutti.

Appena fatta ha la consistenza della panna montata ma volendo, un riposo in freezer la renderà più corposa. Avrete quindi in un solo colpo un dessert da servire sia come fine pasto, magari quando avete esagerato con le portate precedenti, sia come merenda pomeridiana. La crema di caffè all’acqua può anche essere aggiunta al caffè per renderlo più gustoso, al posto della panna. Curiosi di scoprire come trasformare tre ingredienti in un dolce in meno di 5 minuti?

Crema al caffè all’acqua

Come preparare la ricetta della crema di caffè all’acqua

Per prima cosa riunite in una ciotola lo zucchero, il caffè solubile e l’acqua ghiacciata. Consigliamo di mettere l’acqua in freezer per circa 30 minuti prima di utilizzarla. Mescolate un minuto con le fruste elettriche a bassa velocità, poi aumentate l’intensità e montate fino a ottenere la consistenza desiderata (simile a quella della panna montata). Distribuite la crema di caffè all’acqua nei bicchierini, decorate a piacere con qualche chicco di caffè ricoperto di cioccolato o del cacao amaro e servite.

La crema al caffè va servita subito oppure riposta in freezer. Si può consumare da sola, al cucchiaio, oppure aggiungerla al caffè. È anche possibile regolare la quantità di zucchero e caffè in base ai propri gusti: nella nostra ricetta il sapore del caffè è deciso e la quantità di zucchero moderata.

Ed ecco una videoricetta molto simile alla nostra preparazione:

La variante con ghiaccio e caffè espresso (o della moka)

Potete preparare questo dolce facilissimo anche utilizzando del caffè espresso o con quello della moka. In questo caso dovete preparare il caffè e poi metterlo in frigo fino a che non sarà bello freddo, poi procedere come da ricetta originale, regolandovi man mano con l’acqua essendo che c’è già una parte liquida.

In alternativa potete usare del ghiaccio: aggiungete zucchero a piacere e del ghiaccio (in questo caso consigliamo l’utilizzo di un frullatore) e poi frullate fino a ottenere la consistenza desiderata, se vedete che non monta aggiungete poco per volta dell’acqua ghiacciata.

Inoltre, se questa ricetta vi è piaciuta, perché non provare anche la classica crema al caffè? Vi garantiamo che è deliziosa!

Conservazione

Come detto, la crema di caffè va consumata appena fatta. In alternativa riponetela in freezer fino al momento di consumarla: non si solidificherà.