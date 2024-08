un dolce cremoso e fresco

Se non lo avete ancora provato, correte a preparare il gelato allo zabaione, un dolce fresco e cremoso dal sapore unico.

Se vi piace lo zabaione non potete perdere questa ricetta; e se non lo amate particolarmente, dovete comunque provarla. Il gelato allo zabaione è un dolce dal gusto unico e dalla cremosità sorprendente. La sua preparazione è molto semplice da fare in casa e dovete dedicarle solo poco tempo. Tuttavia, mettete in conto che dovete eseguire un passaggio in più, rispetto alla tradizionale ricetta di un gelato homemade.

Per farlo dovete, infatti, preparare prima la crema allo zabaione. Questo ingrediente vi serve per dare gusto al vostro dessert. Un altro accorgimento fondamentale è usare il latte intero; non usate quello parzialmente scremato o scremato, perché solo quello intero permette di ottenere un composto stabile per il vostro gelato. Cremoso e delizioso, sarà un’ottima merenda per le lunghe giornate estive. Il suo sapore elegante, inoltre, lo rende perfetto da servire alla fine di un pasto, per chiudere in bellezza!

Gelato allo zabaione

Preparazione della ricetta per il gelato allo zabaione

Partite dalla preparazione dello zabaione, quindi versate i tuorli in un pentolino. Aggiungete lo zucchero e lavorate il tutto con una frusta a mano, ottenendo un composto spumoso. Man mano che il composto si gonfia, aggiungete il Marsala. Mettete il pentolino sul fornello e fate scaldare, controllando la temperatura con un termometro; quando arriva a 85°C, potete spegnere e lasciar raffreddare. Successivamente, prendete un altro pentolino e versate il latte. Aggiungete la panna e scaldate il tutto sul fornello, fino a sfiorare il bollore. A questo punto, versate il composto caldo (poco alla volta) su quello a base di tuorli e zucchero, mescolando continuamente con una frusta a mano oppure elettrica. Rimettete il composto nel pentolino e fate cuocere su fuoco moderato, mescolando. Procedete in questo modo fino a quando la crema diventa ben densa. Quindi, copritela con pellicola alimentare e lasciatela raffreddare in freezer, per circa 3 ore. Ricordate di mescolare il composto ogni 30 minuti circa, durante questo tempo. Trascorse le ore di riposo, potete servirlo.

Come fare il gelato allo zabaione con gelatiera

La ricetta di questo gelato diventa ancora più semplice se disponete di una gelatiera. Usufruendo di questo apparecchio, potete saltare un passaggio. Una volta ottenuto l’impasto del gelato, potete metterlo in frigo per 3 ore. Successivamente, trasferitelo nella gelatiera e azionatela: lasciate mantecare per 30 minuti il composto. Al termine, il vostro gelato sarà pronto!

Conservazione

Il gelato allo zabaione è un ottimo dessert da servire in estate, ma non solo; con il suo sapore fresco ma particolare vien voglia di mangiarlo sempre. Potete conservarlo in freezer per diversi giorni, mantecandolo prima di servire.

