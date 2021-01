David Guetta a Dubai: un dj set in streaming per beneficenza il 6 febbraio, con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere l’Unicef nella lotta al Covid.

David Guetta sarà protagonista di un dj set in live streaming dalla splendida location di Dubai. L’artista sarà protagonista in streaming il 6 febbraio 2021 dalle 15 ora italiana sul proprio canale YouTube per una grande performance dall’iconico Burj Al Arab Jumeirah inserita nel contesto degli show benefici United at Home. Il tutto con uno scopo più che nobile.

David Guetta: un dj set per beneficenza

L’obiettivo del dj e degli organizzatori è raccogliere fondi per sostenere l’Unicef e la campagna Education Uninterrupted di Dubai Cares, una campagna nazionale che affronta l’impatto della pandemia da Covid sull’istruzione dei bambini.

David Guetta

La campagna ha spronato gli Emirati Arabi a compiere donazioni per i bambini e i giovani di famiglie a basso reddito, permettendo loro di acquistare un computer o un tablet per potersi unire ai propri coetanei nella didattica a distanza.

David Guetta a Dubai: la live performance per United at Home

Lo storico deejay francese di Let’s Love ha dichiarato di essere molto orgoglioso di potersi esibire sulla cima dell’iconico Burj Al Arab Jumeirah per un nuovo spettacolo nella serie United at Home, stavolta nella sua amata Dubai. Spiega l’artista: “Finora abbiamo raccolto più di 1,6 milioni di dollari, grazie a tutti coloro che hanno partecipato in tutto il mondo. In questi tempi difficili, speriamo di portare conforto, gioia e sostegno attraverso il potere della musica e delle emozioni“.

Di seguito il teaser pubblicato dall’artista sul suo canale ufficiale su YouTube, per far immagianre ai fan cosa li attende: