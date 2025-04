Un disagio nel stringere la mano a un ministro

Lo chef Giorgio Locatelli ha annunciato l’apertura di un nuovo ristorante a Londra, dopo la chiusura della sua storica Locanda per prepara una nuova avventura. In un’intervista, ha condiviso esperienze significative, tra cui la visita del presidente Mattarella e l’incontro con membri del governo Meloni. La stretta di mano con alcuni ministri gli ha causato fastidio, rivelando il suo legame con la tradizione antifascista della sua famiglia. Locatelli ha anche accennato al rispetto internazionale per la premier Meloni, ma ha espresso preoccupazioni riguardo alla situazione politica nel Regno Unito e le conseguenze della Brexit.

A 62 anni, Locatelli si sente pronto a dedicarsi esclusivamente alla cucina, senza le responsabilità di gestione aziendale. Ha parlato anche dei lutti che ha affrontato, tra cui la perdita del fratello e del padre, che lo hanno spinto a ricercare un nuovo percorso professionale. Ha menzionato la moglie Plaxy e la figlia Margherita, evidenziando le sfide legate alla salute della giovane, che ha scoperto di avere numerose allergie.

In merito alla sua carriera, Locatelli ha sottolineato le umiliazioni subite nel periodo iniziale della sua formazione, criticando l’educazione culinaria basata su metodi severi. Infine, ha rivelato di aver ricevuto offerte significative per i suoi piatti, citando un evento a Doha dove una coppia ha pagato 25.000 sterline per due piatti di tagliolini al tartufo bianco. Con l’apertura dei suoi nuovi ristoranti prevista per il 10 maggio, Locatelli si prepara a una nuova fase della sua carriera culinaria.