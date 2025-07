Un diritto per tutti: il servizio pubblico di psicologia in Italia

La salute mentale rappresenta un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico. In Italia, un’iniziativa ambiziosa mira a creare un sistema nazionale di servizi psicologici accessibili a tutti.

La campagna “Diritto a stare bene” è stata lanciata con l’obiettivo di raccogliere 50mila firme per una proposta di legge di iniziativa popolare, presentata in Senato. Questa normativa prevede l’istituzione di servizi psicologici in scuole, università, luoghi di lavoro, ospedali e carceri, garantendo una presenza costante nelle comunità e colmando le lacune esistenti. Dietro al progetto c’è un Comitato Scientifico composto da esperti, che ha lavorato per più di tre anni sulla questione.

Il finanziamento dell’iniziativa è supportato da Project System, il primo fondo filantropico italiano per l’attivismo civico, e prevede investimenti annuali di 3,3 miliardi di euro. Questi fondi serviranno per formare e stabilizzare il personale, implementare il “Bonus Psicologo” e introdurre la figura dello psicologo di base. Lo studio dell’Università Sapienza ha dimostrato che i percorsi di supporto psicologico portano a una riduzione significativa degli accessi al pronto soccorso, con un calo del 50%, riducendo anche la necessità di visite specialistiche e esami.

La raccolta firme è coordinata da Pubblica e si propone di contrastare l’attuale insufficienza dei servizi psicologici, mirando a un intervento preventivo per minimizzare problemi di salute mentale. Questo approccio mira non solo a promuovere il benessere, ma anche a ottimizzare le risorse sanitarie e ridurre i costi per il sistema pubblico.