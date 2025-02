Un Dilemma da Affrontare

Tensioni emergono nella maggioranza italiana dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini durante un incontro a Madrid del gruppo dei Patrioti europei. Il vicepremier ha esortato il Partito popolare europeo (Ppe), di cui fa parte anche Forza Italia, a “scegliere tra Elon Musk e George Soros”, criticando la collaborazione con i socialisti. Salvini ha affermato che il Ppe dovrebbe decidere tra un “passato disastroso” e un “futuro di cambiamento”, alla cui base ci sarebbero Soros, critico tra le fila dell’estrema destra, e Musk, imprenditore innovativo.

La reazione di Forza Italia è stata immediata e decisa, con Paolo Barelli che ha sottolineato come il partito condivida valori culturali e politici ben più profondi dei due nomi citati, richiamando figure storiche come Dante, Goethe e i padri fondatori dell’Europa moderna. Barelli ha affermato di guardare a esempi di unità e leadership politica significativi, come quelli di De Gasperi e Kohl.

Anche il Ppe ha risposto con un comunicato, dichiarando che sostiene politiche destinate a migliorare il benessere dei cittadini europei, contrarie a quelle proposte da Salvini e Musk. Le dichiarazioni del vicepremier giungono in un periodo di difficoltà per lui, a seguito delle critiche emerse da chat interne a Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, che ha cercato di stemperare le polemiche riaffermando il rispetto per Salvini.