Un Destino Ingiusto: Dolore e Speranza

Jovanotti è il super ospite della prima serata di Sanremo 2025, voluto da Carlo Conti per portare ottimismo al Festival della canzone italiana. Tuttavia, la vita di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è segnata da profonde preoccupazioni e dolori. La morte del fratello Umberto nel 2007, a causa di un incidente aereo, ha lasciato una ferita incolmabile. Durante un’intervista, Jovanotti ha rivelato di conservare la Bibbia del fratello e ha descritto la depressione che ha colpito la madre dopo la sua morte.

Anche Bernardo, un altro fratello, ha vissuto un profondo dolore, che lo ha portato a pensare al suicidio. Raccontando la sua esperienza nel salotto di Silvia Toffanin, ha condiviso il senso di colpa per la morte di Umberto e ha riferito come la reazione di Lorenzo, che gli disse che non sarebbe andato neanche a portargli un fiore sulla tomba, gli salvò la vita.

La vita di Jovanotti è stata colpita anche dalla malattia della figlia, Teresa, che nel gennaio 2021 ha annunciato di essere guarita dal linfoma di Hodgkin. Oggi, Teresa studia a New York per diventare fumettista. Inoltre, Jovanotti ha affrontato un grave incidente in bicicletta a Santo Domingo nel luglio 2023, che gli ha causato fratture multiple e ha richiesto due operazioni chirurgiche. Ha rischiato di morire a causa di complicazioni in sala operatoria, ma ha continuato a lavorare al suo nuovo album, “Il corpo umano vol. 1”, uscito a gennaio. Jovanotti ha riflettuto su come la vita e il corpo siano cambiati dopo l’incidente.