“Un delirio, vetri ovunque” Brutta disavventura per la famosa: ha deciso di raccontare a tutti il dramma 

Giornata da dimenticare per l’ex attrice Micol Olivieri, nota al grande pubblico per il suo ruolo di Alice Cudicini nella serie tv I Cesaroni. Dopo una giornata in spiaggia, la giovane ha fatto una scoperta sgradita: qualcuno aveva rotto uno dei vetri della sua auto. Fortunatamente non è stato rubato nulla, ma il fatto ha comunque causato disagio e frustrazione.

Ma le disavventure non erano finite qui. Una volta tornata a casa, Micol ha cercato di accedere al suo account Instagram, ma si è resa conto che qualcosa non andava. Dopo aver contattato un esperto, ha scoperto che qualcuno aveva tentato di hackerare il suo profilo e cambiato tutte le credenziali di accesso. Micol ha raccontato visibilmente preoccupata:

“Hanno cambiato tutto, gli accessi, non riuscivo più ad accedere al mio account”

Grazie all’intervento tempestivo di un collaboratore, è riuscita a recuperare l’accesso al suo profilo e a mettere al sicuro la gestione della sua identità online.

Micol ha iniziato la sua carriera giovanissima. Ha esordito come attrice all’età di 9 anni nel cortometraggio Turno di notte con Leo Gullotta. É diventata famosa grazie alla sua partecipazione ai Cesaroni ma ammesso che l’esperienza non è stata sempre facile a causa delle difficoltà personali legate all’adolescenza.

Ora si sente più realizzata come influencer. Ha scritto un libro autobiografico nel 2013, “Le donne della mia vita“. Dal 2014 è felicemente sposata con il calciatore Christian Massella, con cui ha due figli, Arya e Samuel. Possiamo guardare numerose storie sul suo profilo Instagram in cui mostra momenti di gioco e serenità con la sua famiglia.

Micol ha sempre dimostrato determinazione e resilienza nel fronteggiare le sfide che le si presentano lungo il cammino, mostrando una volta di più la sua forza e il suo spirito combattivo.

