un delfino fa di tutto per provare a salvarlo

Il cagnolino rischia di annegare, mentre si teme il peggio un delfino cerca in tutti i modi di provare a salvarlo.

Gli animali sono i nostri più grandi maestri di insegnamento e di vita. Attraverso la loro generosità, imparzialità e dolcezza riescono a compiere azioni che non riusciamo nemmeno ad immaginare. Tra queste meravigliose creature di sicuro si trova il delfino, considerato uno degli animali più altruisti esistenti.

Rischia di annegare in mezzo al mare: cagnolino salvato dal delfino

I delfini sono sicuramente gli esseri più altruisti che esistano e un video apparso su Twitter ne è la prova. Il video, che sta diventando virale, mostra un delfino che soccorre un cane che sta annegando in mare.

Il video dell’incredibile salvataggio è stato ripreso dal proprietario del cane, il quale si chiama Zeus, e mostra come il delfino, insieme ad altri suoi fratelli, abbia salvato la vita del cagnolino che era evidentemente molto spaventato. All’inizio della clip si vede il mammifero marino che porta il cucciolo sopra il suo corpo per evitare che anneghi.

Il delfino cerca di nuotare il più velocemente possibile, ma riesce nel suo intento di riportare il quattro zampe sulla barca, tra le braccia del suo umano. La clip ha scatenato molte reazioni tra gli utenti dei social network e sono rimasti increduli dal comportamento del delfino. Inoltre, come il mammifero marino prende in groppa il cane, sembra quasi che quest’ultimo stia facendo surf.

Compassionate beings ! pic.twitter.com/gIiyfZuy1I — Clement Ben IFS (@ben_ifs) August 28, 2022

Il video è diventato quindi virale sui social media e le persone hanno condiviso i loro pensieri e opinioni nella sezione tra commenti e condivisioni. In particolar modo, su Twitter, gli utenti hanno lodato la spavalderia del delfino. “È probabile che l’abbiate già visto, ma è la cosa migliore che abbia visto in tutta la giornata!“, ha scritto un utente, “Tutti gli eroi non indossano il mantello“, ha commentato un altro. Il delfino ha dato una vera dimostrazione di quello che è in grado di fare e alcuni hanno anche sostenuto ch efosse un vero salvataggio alla Baywatch.